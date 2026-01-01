Badeferien im Elounda Bay Palace ab Schweiz

Elounda Bay Palace

Entdecken Sie das familienfreundliche Elounda Bay Palace Hotel in Elounda - Ihr Zuhause fernab von Zuhause! Mit Flachbildfernseher, Klimaanlage und kostenfreiem WLAN ausgestattet, bietet das Hotel maximalen Komfort. Nutzen Sie den Concierge-Service, Zimmerservice und den hoteleigenen Pool. Geniessen Sie ein kostenloses Frühstück und parken Sie kostenlos. Erkunden Sie lokale Pub-Restaurants und die nahegelegene Sunken City of Olous. Alle Annehmlichkeiten von Elounda warten direkt vor Ihrer Tür!