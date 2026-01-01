Knecht Reisegruppe Gütesiegel
strandreisen

Badeferien im Elounda Bay Palace ab Schweiz

Das Elounda Bay Palace Hotel in Elounda liegt inmitten der historischen, kulturellen und natürlichen Schönheit des Nordostens von Kreta. Seine ruhige Lage am Rande der Mirabello-Bucht, ist von 20 Hektar üppiger Gärten umgeben. Dieses preisgekrönte Luxusresort verbindet den Charme Kretas, die einzigartige Gastfreundschaft und den bekannten persönlichen Service, der einen unvergleichlichen Urlaub mit viel Freizeit und Entspannung garantiert.
Badeferien im Elounda Bay Palace ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Wunderschöne Lage
- 3 Restaurants
- Umfassendes Sportangebot
- Schöne Gartenanlage
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen nach Kreta. Vom Flughafen aus reisen Sie zum gebuchten Hotel.

2-7. Tag Elounda Bay Palace

Entdecken Sie das familienfreundliche Elounda Bay Palace Hotel in Elounda - Ihr Zuhause fernab von Zuhause! Mit Flachbildfernseher, Klimaanlage und kostenfreiem WLAN ausgestattet, bietet das Hotel maximalen Komfort. Nutzen Sie den Concierge-Service, Zimmerservice und den hoteleigenen Pool. Geniessen Sie ein kostenloses Frühstück und parken Sie kostenlos. Erkunden Sie lokale Pub-Restaurants und die nahegelegene Sunken City of Olous. Alle Annehmlichkeiten von Elounda warten direkt vor Ihrer Tür!

8. Tag Rückreise

Ihre Ferien neigen sich dem Ende zu und Sie reisen an den Flughafen. Von Kreta aus fliegen Sie wieder zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Chair
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Classic seitlicher Meerblick (D1N)
  • Verpflegung:Halbpension

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen