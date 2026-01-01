Badeferien im Elounda Bay Palace ab Schweiz
Badeferien im Elounda Bay Palace ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Wunderschöne Lage
- 3 Restaurants
- Umfassendes Sportangebot
- Schöne Gartenanlage
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen nach Kreta. Vom Flughafen aus reisen Sie zum gebuchten Hotel.
2-7. Tag Elounda Bay Palace
Entdecken Sie das familienfreundliche Elounda Bay Palace Hotel in Elounda - Ihr Zuhause fernab von Zuhause! Mit Flachbildfernseher, Klimaanlage und kostenfreiem WLAN ausgestattet, bietet das Hotel maximalen Komfort. Nutzen Sie den Concierge-Service, Zimmerservice und den hoteleigenen Pool. Geniessen Sie ein kostenloses Frühstück und parken Sie kostenlos. Erkunden Sie lokale Pub-Restaurants und die nahegelegene Sunken City of Olous. Alle Annehmlichkeiten von Elounda warten direkt vor Ihrer Tür!
8. Tag Rückreise
Ihre Ferien neigen sich dem Ende zu und Sie reisen an den Flughafen. Von Kreta aus fliegen Sie wieder zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Chair
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Classic seitlicher Meerblick (D1N)
- Verpflegung:Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage