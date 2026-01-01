Badeferien im Ikaros Beach Luxury Resort & Spa ab Schweiz

Ikaros Beach Luxury Resort & Spa

Gönnen Sie sich für den Start in den Tag ein ausgiebiges Frühstück und erkunden Sie danach die verschiedenen Unterhaltungs- und Sportmöglichkeiten. Die kleinen Gäste finden Spiel und Spass im Miniclub. Die weitläufige Poollandschaft sowie der feinsandige Strand laden zum Entspannen ein. Lassen Sie sich abends kulinarisch in einem der vielen Restaurants verwöhnen und geniessen Sie die abendliche Live Musik.