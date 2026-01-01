Badeferien im Ikaros Beach Luxury Resort & Spa ab Schweiz
Badeferien im Ikaros Beach Luxury Resort & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- deutsche Kinderanimation
- grosszügige Poollandschaft
- hervorragender Service
- privater Sandstrand
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute treten Sie Ihre Reise mit dem Flug aus der Schweiz nach Heraklion an.
2-7. Tag Ikaros Beach Luxury Resort & Spa
Gönnen Sie sich für den Start in den Tag ein ausgiebiges Frühstück und erkunden Sie danach die verschiedenen Unterhaltungs- und Sportmöglichkeiten. Die kleinen Gäste finden Spiel und Spass im Miniclub. Die weitläufige Poollandschaft sowie der feinsandige Strand laden zum Entspannen ein. Lassen Sie sich abends kulinarisch in einem der vielen Restaurants verwöhnen und geniessen Sie die abendliche Live Musik.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihre Reise in Kreta. Sie fahren zum Flughafen nach Heraklion und fliegen zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Bungalow Meerblick
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage