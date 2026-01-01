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Badeferien im Ikaros Beach Luxury Resort & Spa ab Schweiz

Das luxuriöse Resort lädt Sie ein auf einen Urlaub voller Entspannung und Spass. Ein grosses Angebot an Unterhaltung von morgens bis abends für Gross und Klein lässt keine Langeweile aufkommen. Entspannung finden Sie am privaten Sandstrand oder an der weitläufigen Poollandschaft. Das Ortszentrum von Malia mit Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants liegt in angenehmer Gehdistanz.
Badeferien im Ikaros Beach Luxury Resort & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- deutsche Kinderanimation
- grosszügige Poollandschaft
- hervorragender Service
- privater Sandstrand
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute treten Sie Ihre Reise mit dem Flug aus der Schweiz nach Heraklion an.

2-7. Tag Ikaros Beach Luxury Resort & Spa

Gönnen Sie sich für den Start in den Tag ein ausgiebiges Frühstück und erkunden Sie danach die verschiedenen Unterhaltungs- und Sportmöglichkeiten. Die kleinen Gäste finden Spiel und Spass im Miniclub. Die weitläufige Poollandschaft sowie der feinsandige Strand laden zum Entspannen ein. Lassen Sie sich abends kulinarisch in einem der vielen Restaurants verwöhnen und geniessen Sie die abendliche Live Musik.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihre Reise in Kreta. Sie fahren zum Flughafen nach Heraklion und fliegen zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Bungalow Meerblick
  • Verpflegung: Halbpension

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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