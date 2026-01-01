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Badeferien im Hotel Lyttos Beach ab Schweiz

Direkt am hoteleigenen Sandstrand gelegen, überzeugt das Hotel Lyttos Beach Gross und Klein. Die weitläufige Anlage bietet nebst Kinderanimation und einem Wasserpark für die kleinen Gäste auch viele Sportaktivitäten für die Erwachsenen. Ruhesuchende finden in der grünen Gartenanlage Entspannung unter der Sonne.
Badeferien im Hotel Lyttos Beach ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- deutsche Kinderbetreuung
- Wasserpark
- 21 Tennisplätze
- breites Animationsangebot
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich nach Heraklion.

2-7. Tag Hotel Lyttos Beach

Starten Sie mit einer Runde Sport in den Tag oder nehmen Sie es direkt gemütlich und entspannen Sie sich an einem der schönen Pools oder am hoteleigenen Sandstrand. Die kleinen können sich im Wasserpark austoben oder im Miniclub jeden Tag etwas Neues entdecken. Am Abend lassen Sie es sich in einem der 5 Restaurants gut gehen und geniessen im Anschluss eine Show.

8. Tag Rückreise

Nach einem letzten, ausgiebigen Frühstück treten Sie Ihre Rückreise von Heraklion nach Zürich an.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Double Room Sea View
  • Verpflegung: All Inclusive

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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