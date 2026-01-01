Badeferien im Hotel Lyttos Beach ab Schweiz

Hotel Lyttos Beach

Starten Sie mit einer Runde Sport in den Tag oder nehmen Sie es direkt gemütlich und entspannen Sie sich an einem der schönen Pools oder am hoteleigenen Sandstrand. Die kleinen können sich im Wasserpark austoben oder im Miniclub jeden Tag etwas Neues entdecken. Am Abend lassen Sie es sich in einem der 5 Restaurants gut gehen und geniessen im Anschluss eine Show.