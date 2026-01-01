Badeferien im Hotel Lyttos Beach ab Schweiz
Badeferien im Hotel Lyttos Beach ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- deutsche Kinderbetreuung
- Wasserpark
- 21 Tennisplätze
- breites Animationsangebot
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich nach Heraklion.
2-7. Tag Hotel Lyttos Beach
Starten Sie mit einer Runde Sport in den Tag oder nehmen Sie es direkt gemütlich und entspannen Sie sich an einem der schönen Pools oder am hoteleigenen Sandstrand. Die kleinen können sich im Wasserpark austoben oder im Miniclub jeden Tag etwas Neues entdecken. Am Abend lassen Sie es sich in einem der 5 Restaurants gut gehen und geniessen im Anschluss eine Show.
8. Tag Rückreise
Nach einem letzten, ausgiebigen Frühstück treten Sie Ihre Rückreise von Heraklion nach Zürich an.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Room Sea View
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage