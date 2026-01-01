Badeferien im Caramel Grecotel Boutique Resort ab Schweiz

Heute startet Ihre Reise mit dem Flug aus der Schweiz nach Heraklion. Dort werden Sie mit dem Transfer vom Flughafen zu Ihrem Hotel gebracht.

Caramel Grecotel Boutique Resort

Starten Sie mit einem reichhaltigen Frühstück und einer Runde Morgengymnastik in den Tag. Entspannen Sie sich am wunderschönen Sandstrand oder erkundigen Sie das vielfältige Unterhaltungs- und Sportangebot. Die perfekte Gelegenheit, sich auch mal im Wassersport auszuprobieren. Die kleinen Gäste finden jede Menge Spass & Erlebnisse im Kinderclub. Lassen Sie sich abends kulinarisch verwöhnen und geniessen Sie die Live Musik.