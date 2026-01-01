Badeferien im Caramel Grecotel Boutique Resort ab Schweiz
Badeferien im Caramel Grecotel Boutique Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkte Strandlage am 300m langen Sandstrand
- Kinder- und Jugendanimation
- breites Sport- und Unterhaltungsangebot
- frische, saisonale Gerichte
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute startet Ihre Reise mit dem Flug aus der Schweiz nach Heraklion. Dort werden Sie mit dem Transfer vom Flughafen zu Ihrem Hotel gebracht.
2-7. Tag Caramel Grecotel Boutique Resort
Starten Sie mit einem reichhaltigen Frühstück und einer Runde Morgengymnastik in den Tag. Entspannen Sie sich am wunderschönen Sandstrand oder erkundigen Sie das vielfältige Unterhaltungs- und Sportangebot. Die perfekte Gelegenheit, sich auch mal im Wassersport auszuprobieren. Die kleinen Gäste finden jede Menge Spass & Erlebnisse im Kinderclub. Lassen Sie sich abends kulinarisch verwöhnen und geniessen Sie die Live Musik.
8. Tag Rückreise
Mit dem Transfer geht es heute wieder vom Hotel zum Flughafen. Dort starten Sie den Rückflug in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung in einer Family Suite Main House
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage