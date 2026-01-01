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Badeferien im Caramel Grecotel Boutique Resort ab Schweiz

Das elegante Resort im Stil eines Inseldorfs befindet sich direkt am 300m langen Sandstrand. Die Unterkünfte sind alle einzigartig und individuell dekoriert. Das Resort bietet ein breitgefächertes Unterhaltungs- und Sportprogramm an, unter anderem diverse Wassersportarten sowie Live-Musik-Auftritte. Auch für Kinder und Jugendliche bietet Grecotel ein grosses Angebot an Animation.
Badeferien im Caramel Grecotel Boutique Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkte Strandlage am 300m langen Sandstrand
- Kinder- und Jugendanimation
- breites Sport- und Unterhaltungsangebot
- frische, saisonale Gerichte
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute startet Ihre Reise mit dem Flug aus der Schweiz nach Heraklion. Dort werden Sie mit dem Transfer vom Flughafen zu Ihrem Hotel gebracht.

2-7. Tag Caramel Grecotel Boutique Resort

Starten Sie mit einem reichhaltigen Frühstück und einer Runde Morgengymnastik in den Tag. Entspannen Sie sich am wunderschönen Sandstrand oder erkundigen Sie das vielfältige Unterhaltungs- und Sportangebot. Die perfekte Gelegenheit, sich auch mal im Wassersport auszuprobieren. Die kleinen Gäste finden jede Menge Spass & Erlebnisse im Kinderclub. Lassen Sie sich abends kulinarisch verwöhnen und geniessen Sie die Live Musik.

8. Tag Rückreise

Mit dem Transfer geht es heute wieder vom Hotel zum Flughafen. Dort starten Sie den Rückflug in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung in einer Family Suite Main House
  • Verpflegung: Frühstück

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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