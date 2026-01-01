Badeferien im Grecotel Creta Palace ab Schweiz
Badeferien im Grecotel Creta Palace ab Schweiz
ab CHF 1519.– / pro Person
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Direkter Strandzugang
- Vielfältige Gastronomie
- Luxuriöse Wellness-Oase
- Familienfreundliche Annehmlichkeiten
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute beginnt Ihre Reise mit dem Flug von der Schweiz nach Heraklion. Per Bustransfer geht es weiter zu Ihrem Hotel.
2-7. Tag Grecotel Creta Palace
Ein idealer Tag im Grecotel Creta Palace beginnt mit einem Frühstück auf der Sonnenterrasse. Anschliessend entspannen Sie am Pool oder am traumhaften Strand. Am Nachmittag können Sie an einer Yoga-Session teilnehmen oder Wassersportarten ausprobieren. Nach einem erfrischenden Drink an der Strandbar geniessen Sie ein köstliches Abendessen im À-la-carte-Restaurant. Den Tag lassen Sie bei einem Spaziergang durch die wunderschönen Gartenanlagen des Resorts ausklingen, während die Sonne untergeht.
8. Tag Rückreise
Nach einer Woche voller Entspannung fahren Sie heute mit dem Bustransfer zum Flughafen Heraklion und fliegen zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Condor
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer DZZ1
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1519.– / pro Person