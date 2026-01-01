Badeferien im Grecotel Creta Palace ab Schweiz

Heute beginnt Ihre Reise mit dem Flug von der Schweiz nach Heraklion. Per Bustransfer geht es weiter zu Ihrem Hotel.

Grecotel Creta Palace

Ein idealer Tag im Grecotel Creta Palace beginnt mit einem Frühstück auf der Sonnenterrasse. Anschliessend entspannen Sie am Pool oder am traumhaften Strand. Am Nachmittag können Sie an einer Yoga-Session teilnehmen oder Wassersportarten ausprobieren. Nach einem erfrischenden Drink an der Strandbar geniessen Sie ein köstliches Abendessen im À-la-carte-Restaurant. Den Tag lassen Sie bei einem Spaziergang durch die wunderschönen Gartenanlagen des Resorts ausklingen, während die Sonne untergeht.