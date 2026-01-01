Badeferien im ROBINSON IERAPETRA ab Schweiz
Badeferien im ROBINSON IERAPETRA ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- WellFit-Spa
- Sportstainment
- Shows & Acts
- 2.800 qm grosser ROBY CLUB
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute starten Sie Ihre Reise mit dem Flug aus der Schweiz nach Kreta. Vom Flughafen werden Sie mit dem Transfer zu Ihrer Unterkunft gebracht.
2-7. Tag ROBINSON IERAPETRA
Es erwarten Sie aktive Tage an der Küste Kretas - powern Sie beim breiten Sportangebot an Land oder im Wasser aus. Entspannung pur mit Meerblick finden Sie in der WellFit-Spa Oase, hier kommen Sie in den Genuss exklusiver Wohlfühl- und Beauty-Anwendungen. Lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen und bestaunen Sie im Amphitheater fantastische Shows. Ein abwechslungsreiches Entertainment-Programm mit Partys, Events, Live-Musik und Sundowner sorgen bei Gross und Klein für Abwechslung und Spass.
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihre Reise und der Transfer bringt Sie zurück zum Flughafen. Von dort geht es mit dem Rückflug zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Room Comfort
- Verpflegung: Vollpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage