Heute starten Sie Ihre Reise mit dem Flug aus der Schweiz nach Kreta. Vom Flughafen werden Sie mit dem Transfer zu Ihrer Unterkunft gebracht.

ROBINSON IERAPETRA

Es erwarten Sie aktive Tage an der Küste Kretas - powern Sie beim breiten Sportangebot an Land oder im Wasser aus. Entspannung pur mit Meerblick finden Sie in der WellFit-Spa Oase, hier kommen Sie in den Genuss exklusiver Wohlfühl- und Beauty-Anwendungen. Lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen und bestaunen Sie im Amphitheater fantastische Shows. Ein abwechslungsreiches Entertainment-Programm mit Partys, Events, Live-Musik und Sundowner sorgen bei Gross und Klein für Abwechslung und Spass.