Badeferien im Hotel Kernos Beach ab Schweiz
Badeferien im Hotel Kernos Beach ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- langer, weisser Sandstrand
- ausgezeichneter Service
- Küche mit vielen kretischen Spezialitäten
- weitläufiger mediterraner Garten
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Ihre Reise startet heute mit dem Flug aus der Schweiz nach Heraklion.
2-7. Tag Hotel Kernos Beach
Nach einem leckeren Frühstück erkundigen Sie den mediterranen Garten und entspannen an einem der Pools oder am wunderschönen Sandstrand. Profitieren Sie von einem der Unterhaltungsangebote und lassen Sie sich einem der Restaurants kulinarisch verwöhnen.
8. Tag Rückreise
Heute fahren Sie wieder zum Flughafen in Heraklion und fliegen zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Room Superior Mountain View
- Verpflegung: Halbpension
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage