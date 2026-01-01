Badeferien im Hotel Kernos Beach ab Schweiz

Inmitten einer wunderschönen meditarren Gartenanlage gelegen, überzeugt das Hotel Kernos Beach seit vielen Jahren Gross und Klein. Nebst bester Strandlage an einem der schönsten Strände der Umgebung, mit seichtem Wasser, sodass auch die Kleinen sorglos das Meer geniessen können, bietet das Hotel diverse Sportmöglichkeiten. Lassen Sie sich kulinarisch in einem der Restaurants oder Tavernen verwöhnen und geniessen Sie den ausgezeichneten Service.