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Badeferien im Hotel Kernos Beach ab Schweiz

Inmitten einer wunderschönen meditarren Gartenanlage gelegen, überzeugt das Hotel Kernos Beach seit vielen Jahren Gross und Klein. Nebst bester Strandlage an einem der schönsten Strände der Umgebung, mit seichtem Wasser, sodass auch die Kleinen sorglos das Meer geniessen können, bietet das Hotel diverse Sportmöglichkeiten. Lassen Sie sich kulinarisch in einem der Restaurants oder Tavernen verwöhnen und geniessen Sie den ausgezeichneten Service.
Badeferien im Hotel Kernos Beach ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- langer, weisser Sandstrand
- ausgezeichneter Service
- Küche mit vielen kretischen Spezialitäten
- weitläufiger mediterraner Garten
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Ihre Reise startet heute mit dem Flug aus der Schweiz nach Heraklion.

2-7. Tag Hotel Kernos Beach

Nach einem leckeren Frühstück erkundigen Sie den mediterranen Garten und entspannen an einem der Pools oder am wunderschönen Sandstrand. Profitieren Sie von einem der Unterhaltungsangebote und lassen Sie sich einem der Restaurants kulinarisch verwöhnen.

8. Tag Rückreise

Heute fahren Sie wieder zum Flughafen in Heraklion und fliegen zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Chair Airlines
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Double Room Superior Mountain View
  • Verpflegung: Halbpension

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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