Sri Lanka Hotels

Sie träumen davon an einem wunderschönen Strand zu entspannen und sich in einem luxuriösen Hotel von zahlreichen Annehmlichkeiten verwöhnen zu lassen? In solchen Fällen sind unsere Hotels in Sri Lanka wie für Sie geschaffen. Ein kleines, ruhiges und exklusives Resort ist das Gal Oya Hotel, welches mit einer traumhaften Lage am See überzeugen kann. Die Bungalows der Anlage wurden harmonisch in die Landschaft integriert und die Serviceleistungen können sich sehen lassen. Direkt vor der Haustür befindet sich der Dschungel, den Sie mit einem erfahrenen Guide an der Seite erkunden können. Bestaunen Sie Elefantenherden in ihrer natürlichen Umgebung und freuen Sie sich auf Luxus pur in Ihrem Hotelzimmer. Unsere Spezialisten stehen Ihnen für Unterkünfte auf Sri Lanka gerne beratend zur Verfügung.