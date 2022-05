Nuwara Eliya Reisen

Nuwara Eliya trägt nicht ohne Grund die Namen «Stadt des Lichts» und «Stadt über den Wolken», denn sie ist die am höchsten gelegene Gemeinde Sri Lankas. Ihre Häuser wurden in britischem Stil errichtet und die Golfplätze sind gepflegt. Die englische Idylle geht auf schottische Einwanderer zurück, die hier ihre Teeplantagen anlegten. Diese Region gilt heute als Paradies für Wanderer, weil diejenigen, die den Gipfel des Single Trees besteigen, einen atemberaubenden Rundumblick geniessen. Gäste erleben am Ramboda-Pass einen Wasserfall, der 100 Meter in die Tiefe stürzt und im Peak Wilderness Sanctuary Nationalpark haben Leoparden ein Zuhause gefunden. Unsere Sri Lanka Spezialisten sind Ihnen bei Ihrer Reise in die «Stadt über den Wolken» behilflich.