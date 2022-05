Balapitiya Reisen sorgen im Südwesten von Sri Lanka für Ruhe und Entspannung. Fernab des Massentourismus können Sie an palmengesäumten Stränden dem Stress und der Hektik des Alltags entfliehen. In dieser Region finden Sie das echte und ursprüngliche Sri Lanka vor. Wenn Sie der Tradition des Landes folgen möchten, sollten Sie dem Ort Ambalangoda besuchen. Hier hat die Maskenschnitzerei einen sehr hohen Stellenwert. Für Ihren gelungenen Aufenthalt auf Balapitiya Reisen haben unsere Spezialisten eine exklusive Auswahl an Hotels für Sie parat. Mit unserer Auswahl werden die Balapitiya Reisen mit Garantie zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ob mit Freunden, der Familie oder Honeymoon, Sri Lanka kann ganzjährig bereist werden. Sei es nun Erholung und Entspannung am Strand oder ein Abenteuerurlaub in Balapitiya, wir haben mit Sicherheit das gewünschte und passende Ferienangebot für Sie. Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit im wunderschönen Sri Lanka.