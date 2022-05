Beruwela und Bentota Reisen

Beruwala und Bentota sind Nachbarorte, die nur durch den Fluss Bentota Ganga getrennt werden. Am Strand entstanden zahlreiche komfortable Resorts, die von dichten Palmenwäldern gesäumt sind. Schwimmen im Meer kann gefahrlos erfolgen, da einige der vorgelagerten Inseln als Wellenbrecher dienen. Surfer und Freunde des Wasserskis oder Wakeboards finden hervorragende Bedingungen in den Lagunen von Beruwala und Bentota. Im Fischerdorf Kosgoda befindet sich eine Aufzuchtstation für Schildkröten. Bei der kleinen Ortschaft Kalawila befindet sich der Botanische Garten, «Brief Garden». Unsere Spezialisten werden Ihre Ferien in Sri Lanka und Ihren Aufenthalt in traumhaften Badeorten organisieren.