Wadduwa und Kalutara Reisen

Das Fischerdorf Wadduwa und sein Nachbarort Kalutara haben mit einem traumhaften Strand, luxuriösen Hotels sowie einer exotischen Umgebung einiges zu bieten. Gäste werden viele ruhige Plätze am Strand finden, und die Resorts bieten ein All-Inclusive-Angebot mit umfangreichen Angeboten für Wassersport, Wellness und Ayurveda. Bei Ihren Ferien werden Sie in Wadduwa oder Kalutara vergeblich Hochhäuser suchen. Kein Gebäude ist höher als die Palmen am Meer, weshalb beide Orte ihren ursprünglichen Charme erhalten und auch zukünftig bewahren wollen. Sie sind hauptsächlich das Ziel für Gäste, die Ruhe und Entspannung suchen. Der in Kalutara gelegene Tempel Gangatikala Vihara ist der einzige Tempel Sri Lankas, den Gäste besichtigen dürfen. Unsere Spezialisten ermöglichen Ihre Ferien in zwei traumhaften Orten.