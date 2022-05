Galle und Weligama Bay Reisen

Gäste betreten die Altstadt von Galle durch die Türen des Forts und denken, in einer Stadt der Niederlande zu sein. Galle hat eine holländische Vergangenheit und die Mauer des Forts aus dem 17. Jahrhundert umfasst drei Kilometer Länge. Die Gassen der Altstadt laden zum Bummeln oder einer Rast in einem Restaurant und Café ein. Im nationalen maritimen Museum erfahren Sie Interessantes über die Geschichte der Seefahrt. Südlich von Galle befindet sich an der Weligama Bay ein traumhafter Strand, der das Ziel vieler Surfer ist. Zudem warten hervorragende und luxuriöse Resorts, die zu den besten der Insel gehören, auf ihre Gäste. Unsere Spezialisten helfen beim Erleben von Geschichte und Strand gerne weiter.