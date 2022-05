Sie träumen von Ferien in einem romantischen Ort mit einer exotischen Umgebung? Waikkal zieht in erster Linie Jungverheiratete an und befindet sich direkt am Indischen Ozean. Die Einheimischen sind für ihre Gelassenheit bekannt und natürlich lockt auch der palmengesäumte Sandstrand viele Honeymoonreisende an. An der Westküste von Sri Lanka können Sie exklusive und einzigartige Ferien verbringen. Exkursionen sind bei Waikkal Reisen ebenfalls möglich. Von Tierbeobachtungen bis hin zu Wanderungen durch eine wundervolle Tier- und Pflanzenwelt. Erkundigen Sie sich ganz einfach bei unseren Spezialisten nach Waikkal Reisen.