Die Königsstadt Kandy wird von grünen Hügeln, Teeplantagen und Reisfeldern umgeben. Am Ufer des Mahaweli befindet sich der Zahntempel, einer der heiligsten Orte des Buddhismus, wo in einem Schreiben der linke Eckzahn Buddhas aufbewahrt wird. Ebenso wird die Stadt von einer auf dem Bahirawakanda Berg stehenden Buddha Statue überragt, die ihren Blick zum Zahntempel wendet. Der Kandy Lake wurde vom letzten König Sri Lankas zu Beginn des 19. Jahrhunderts angelegt. Im etwas ausserhalb gelegenen Botanische Garten sind zahlreichen Affen, Vögel und Reptilien beheimatet. Unsere Spezialisten stehen Ihnen zur Seite und beraten Sie zu Ihren Ferien in Kandy.