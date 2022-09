Kreuzfahrten mit TUI Cruises

Service an Bord der Mein Schiff

Über 100 Markengetränke - die Mein Schiff® Flotte bietet Ihnen eine Menge Möglichkeiten, um Ihren Gaumen ohne Extrakosten zu verwöhnen. Eine Vielzahl von tollen Bars und Lounges erwartet Sie zum Beispiel mit Cocktail-Kreationen von internationalem Niveau. Eine besondere Zutat haben alle Drinks gemeinsam: den Blick auf das endlose Meer.

Anspruchsvolle Spitzengastronomie

Kosten Sie aus, was die internationale Küchen-Crew für Sie aus besten Zutaten und mit raffinierter Zubereitung für den ganz besonderen Genussmoment kreiert. Gönnen Sie Ihrem Gaumen Tag für Tag eine kulinarische Weltreise in den vielen Restaurants und Bistros an Bord, ganz ungezwungen – ohne feste Essenszeiten und Sitzordnungen.

Erstklassiger Service am Platz

Selbstverständlich hat Mein Schiff® auch beim Service einen Premium-Anspruch. Im Hauptrestaurant Atlantik können Sie sich mit tollen 5-Gänge-Menüs und bestem Service am Platz verwöhnen lassen. Die aufmerksame Crew ist währenddessen immer für Sie da - 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Ob in der Kabine, an Deck, im Restaurant oder im Wellness-Bereich.

Sauna und Fitness

Geniessen Sie die Wohlfühlatmosphäre im Bereich SPA & Meer und legen Sie den Alltagsstress einfach ab. Darf es ein entspannender Besuch im kostenfrei zugänglichen Saunabereich sein? Oder möchten Sie sich lieber eine wohltuende Massage gönnen? Wenn es etwas sportlicher sein darf, powern Sie sich mit Blick auf das Meer im Fitness-Bereich aus oder schwimmen Sie im aussergewöhnlichen 25 Meter-Pool.

Ausgezeichnetes Entertainment

Freuen Sie sich auf mitreissende Show-Highlights im Theater – exklusiv für Sie produziert und hören Sie einem interessanten Vortrag von einem landeskundlichen Lektoren zu da. Oder entdecken Sie Ihr Talent beim Malen und Zeichnen im Atelier.

Sorgenfreie Kinderbetreuung

Während sich die Eltern entspannen, hat der Nachwuchs Riesenspass. Mit geschulten Betreuern tauchen Ihre Kinder in abwechslungsreiche Workshops und spannende Themenreisen ein, unternehmen Schiffsrallys oder gehen auf Ausflüge voller Abenteuer an Land. Mit anderen Worten: Mein Schiff® bietet Ihnen die wohl entspannteste Form von Kreuzfahrt.