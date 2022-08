Eine Reise an Bord eines Schiffes bietet ein ganz eigenes Ferienerlebnis. Vergessen Sie den Alltag und lassen Sie die Seele baumeln. Die Crew an Bord wird ihr Möglichstes tun, damit Sie den Alltagsstress vergessen können. Entspannen Sie, während Ihr Zuhause auf hoher See - oder einem Binnengewässer - Sie zu den schönsten Zielen der Welt bringt. Jeden Morgen erwachen Sie an einem anderen Ort und neue, interessante Abenteuer warten auf Sie. Egal ob Sie den gediegenen Luxus einer klassischen Kreuzfahrt lieben, das Abenteuer einer Expedition suchen oder die Gemütlichkeit einer Flussreise - in der grossen Welt der Schiffsreisen ist für jeden das richtige Schiff dabei. Wir als Spezialisten helfen Ihnen mit viel Leidenschaft und Erfahrung die richtige Schiffsreise für Sie zu finden.