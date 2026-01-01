Badeferien im November – die schönsten Reiseziele
Wohin im November? Warme Ziele gegen den Novembernebel
Unsere Reisespezialistinnen und -spezialisten planen Ihre Reise persönlich – kostenlos und unverbindlich.Beratung anfragen
Malediven – ruhige Wochen vor der Hochsaison
Im November klingen auf den Malediven die Schauer des Südwest-Monsuns allmählich ab, die See beruhigt sich und das Wetter wird zunehmend stabil. Die Luft liegt bei rund 30 Grad, das Meer bei 28 Grad – und die Preise vielerorts noch auf Nebensaison-Niveau, bevor im Dezember die Hochsaison beginnt. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 10 Stunden. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für die Malediven und auf unserer Malediven-Seite.
Mauritius – Beginn des Südsommers
Auf Mauritius beginnt im November der Südsommer: Mit Höchstwerten um 28 Grad und rund 25 Grad warmem Wasser ist der Monat ideal für Badeferien – noch vor dem Andrang der Festtage, wenn die Hotels besser verfügbar sind. Strandtage lassen sich gut mit Ausflügen ins grüne Landesinnere verbinden. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 11 bis 12 Stunden, meist als Nachtflug. Alle Details in unserem Guide zur besten Reisezeit für Mauritius.
Seychellen – windstill und klar
Der November ist auf den Seychellen Übergangszeit zwischen den beiden Passatwinden: Oft ist es windstill, die See ruhig und die Wassersicht hervorragend – beste Bedingungen zum Schnorcheln, Tauchen und Inselhopping. Die Luft erreicht rund 30 Grad, das Meer 28 Grad. Gegen Monatsende bringt der Nordwest-Passat wärmeres, feuchteres Wetter mit kurzen tropischen Schauern. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 9 bis 10 Stunden. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für die Seychellen.
Dubai – einer der besten Monate des Jahres
Das Wetter in Dubai zählt im November zu den besten des Jahres: rund 30 Grad, meist wolkenloser Himmel und 27 Grad warmes Meer. Strand, Shopping und spektakuläre Architektur lassen sich perfekt kombinieren – bei nur rund 6 Stunden Flug ab Zürich und geringer Zeitverschiebung. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Dubai und auf unserer Dubai-Seite.
Oman – Strand, Wüste und Wadis
Im Sultanat Oman gehört der November zu den angenehmsten Monaten: tagsüber um 30 Grad, das Meer rund 27 Grad warm, dazu klare Wüstennächte. Badetage an der Küste lassen sich ideal mit Maskat, der Wahiba-Wüste und den Wadis verbinden. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 6 bis 7 Stunden. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für den Oman und auf unserer Oman-Seite.
Kap Verde – Passatwind statt Novembernebel
Auf den Kapverdischen Inseln ist die kurze Regenzeit im November vorbei: Auf Sal und Boa Vista erwarten Sie um 27 Grad, einen rund 26 Grad warmen Atlantik und beständigen Passatwind – ideal für Strandspaziergänge, Kitesurfen und alle, die dem Novembernebel entfliehen möchten. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 6 bis 7 Stunden, die Zeitverschiebung ist gering. Mehr bei unseren Spezialisten für Kapverden-Ferien.
Thailand – Badesaison an der Andamanenküste
Im November beginnt in weiten Teilen Thailands die kühlere Trockenzeit mit viel Sonne und tieferer Luftfeuchtigkeit. An der Andamanenküste um Phuket und Khao Lak startet die Badesaison; am Golf von Thailand um Koh Samui bleibt das Wetter im November dagegen noch wechselhaft. Wer vor der Dezember-Hochsaison reist, profitiert von ruhigeren Stränden. Die Flugzeit nach Bangkok beträgt rund 11 Stunden. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Thailand.
Karibik – Saisonstart Ende November
Ende November geht die Hurrikansaison offiziell zu Ende, und die Karibik startet in ihre schönste Zeit: Bei rund 30 Grad Luft- und 28 Grad Wassertemperatur sind die Strände noch ruhig und die Preise vor dem Anstieg der Festtage. Wer schon Anfang November reist, plant etwas Flexibilität ein. Ob Dominikanische Republik oder Kuba: Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 10 Stunden. Einen Überblick über alle Inseln gibt unsere Karibik-Seite.
Mexiko – Karibikküste im Übergang zur Trockenzeit
An Mexikos Karibikküste um Cancún, Playa del Carmen und Tulum klingt im November der Regen ab, das Wetter wird zunehmend stabil und sonnig – und vor der Hochsaison ist es noch angenehm ruhig. Badetage lassen sich hier ideal mit den Maya-Stätten auf Yucatán verbinden. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für Mexiko.
Häufige Fragen zu Badeferien im November
Am wärmsten ist es im November rund um den Indischen Ozean: Auf den Malediven und den Seychellen liegt die Luft bei rund 30 Grad, das Meer bei 28 Grad. Ähnlich warm sind Dubai und der Oman mit um 30 Grad und 27 Grad warmem Meer sowie gegen Ende des Monats die Karibik. Etwas milder, aber zuverlässig sommerlich sind die Kapverden mit um 27 Grad.
Der November ist in vielen Fernzielen noch Nebensaison: Die Festtags-Hochsaison beginnt erst im Dezember, entsprechend sind Flüge und Hotels meist günstiger und besser verfügbar. Das gilt besonders für die Malediven, die Karibik und Thailand. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten kennen die aktuellen Angebote und erstellen Ihnen gerne eine unverbindliche Offerte.
Für eine Woche eignen sich Ziele mit kurzer Anreise und geringer Zeitverschiebung: Dubai und der Oman sowie die Kapverden sind in rund 6 bis 7 Stunden erreichbar, Ägypten am Roten Meer und die Kanarischen Inseln in rund 4 bis 5 Stunden.
Am Golf von Thailand um Koh Samui fällt im November viel Regen, in Zentralvietnam um Hoi An ebenfalls. Auf Sri Lanka sorgt der Zwischenmonsun für wechselhaftes Wetter – die West- und Südküste startet erst gegen Ende November in die Badesaison. Viele dieser Ziele zeigen sich ab Dezember von ihrer besten Seite: Die Übersicht finden Sie unter Reiseziele im Dezember und Wintersonne.
Weihnachten & Silvester in der Ferne
Malediven, Karibik oder Thailand: Die Festtags-Hochsaison ist jetzt buchbar – die besten Resorts sind früh weg.
Kirschblüte in Japan
Die Sakura-Zeit ist die begehrteste Reisezeit Japans – jetzt planen und Wunschtermin sichern.
Antarktis: die Saison beginnt
Ab November starten die Expeditionsschiffe – unsere Spezialisten kennen die aktuellen Restplätze.
Reisen im Camper
Komfortabel und trotzdem maximal flexibel auf zu neuen Entdeckungen mit dem Wohnmobil!
Das könnte Sie auch interessieren
- Wohin reisen im Dezember? Die besten Fernreisez…
- Wohin reisen im März? Die besten Fernreiseziele
- Wohin reisen im Januar? Die besten Fernreisezie…
- Wohin reisen im April? Die besten Fernreiseziele
- Wohin reisen im Mai? Die besten Fernreiseziele
- Badeferien im Oktober
- Wintersonne
- Wohin reisen im Juni? Die besten Fernreiseziele
- Wohin reisen im Oktober? Die besten Fernreisezi…
- Wohin reisen im Juli? Die besten Fernreiseziele
- Wohin reisen im August? Die besten Fernreisezie…
- Wohin reisen im Februar? Die besten Fernreisezi…