Badeferien im November – die schönsten Reiseziele

Malediven – ruhige Wochen vor der Hochsaison

Im November klingen auf den Malediven die Schauer des Südwest-Monsuns allmählich ab, die See beruhigt sich und das Wetter wird zunehmend stabil. Die Luft liegt bei rund 30 Grad, das Meer bei 28 Grad – und die Preise vielerorts noch auf Nebensaison-Niveau, bevor im Dezember die Hochsaison beginnt. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 10 Stunden. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für die Malediven und auf unserer Malediven-Seite.

Mauritius – Beginn des Südsommers

Auf Mauritius beginnt im November der Südsommer: Mit Höchstwerten um 28 Grad und rund 25 Grad warmem Wasser ist der Monat ideal für Badeferien – noch vor dem Andrang der Festtage, wenn die Hotels besser verfügbar sind. Strandtage lassen sich gut mit Ausflügen ins grüne Landesinnere verbinden. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 11 bis 12 Stunden, meist als Nachtflug. Alle Details in unserem Guide zur besten Reisezeit für Mauritius.

Seychellen – windstill und klar

Der November ist auf den Seychellen Übergangszeit zwischen den beiden Passatwinden: Oft ist es windstill, die See ruhig und die Wassersicht hervorragend – beste Bedingungen zum Schnorcheln, Tauchen und Inselhopping. Die Luft erreicht rund 30 Grad, das Meer 28 Grad. Gegen Monatsende bringt der Nordwest-Passat wärmeres, feuchteres Wetter mit kurzen tropischen Schauern. Die Flugzeit ab Zürich beträgt rund 9 bis 10 Stunden. Mehr in unserem Guide zur besten Reisezeit für die Seychellen.