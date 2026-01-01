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The Wanaka Tree , Neuseeland

Neuseeland Rundreisen vom Spezialisten

Zu Gast im Land der Maori

Unsere Neuseeland Rundreisen führen Sie durch ein Naturparadies am anderen Ende der Welt! Die spektakuläre Landschaft und die gastfreundlichen Menschen heissen Sie willkommen mit quirligen Metropolen, einsamen Sandbuchten, gleissenden Gletschern und geheimnisvollen Wäldern. Unsere Spezialisten passen die Neuseeland Rundreise Ihren ganz persönlichen Wünschen an und erstellen einen massgeschneiderten Reiseplan mit Flug, Transport und Hotel.

Icon map4 Tage
Cycle Otago Rail Trail
Preis auf Anfrage
ab Queenstown bis Queentown
Highlights: Wunderschöne Poolburn Schlucht, Art Déco Hauptstadt Ranfurly, Maniototo Plains, Historische Brücken
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map2 Tage
Doubtful Sound Overnight Cruise
Preis auf Anfrage
ab/bis Queenstown/Te Anau
Highlights: Dem Fjord entlang, begleitet von Delfinen, Pinguine uns Seehunde
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte
Icon map21 Tage
Fjorde, Vulkane und Begegnungen
Preis auf Anfrage
ab Auckland bis Christchurch
Highlights: Coromandel Halbinsel, Region der Bay of Plenty, Befahren von den schönsten Segelreviere, Übernachtung auf...
Icon calendar21 Tage / 20 Nächte
Icon map21 Tage
Kakapo
Preis auf Anfrage
ab Auckland bis Christchurch
Highlights: Spektakuläre Landschaft der Canterbury Plains , Erkundung der Bay of Islands, Delfine können mit etwas...
Icon calendar21 Tage / 20 Nächte
Icon map20 Tage
Legendäres Neuseeland
Preis auf Anfrage
ab Auckland bis Wellington
Highlights: Coromandel Halbinsel, Gartenstadt Christchurch, Franz Josef-Gletscher , Felsformation der Pancake Rocks...
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte
Icon map22 Tage
Naturwunder Neuseelands
Preis auf Anfrage
ab Christchurch bis Auckland
Highlights: Coromandel Halbinsel, Abel Tasman Nationalpark, Milford Sound, Cathedral Cove
Icon calendar22 Tage / 21 Nächte
Icon map4 Tage
Neuseeland Aktiv Entdecken
Preis auf Anfrage
ab/bis Queenstown
Highlights: Ausblick von Mount Iron , Insel Mou Waho, Rob Roy Track, Lake Dunstan Cycling Trail
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map23 Tage
Neuseeland bewusst erleben
Preis auf Anfrage
ab Auckland bis Christchurch
Highlights: Inselwelt der Bay of Islands, Filmset vom "Der Hobbit", Tongariro Nationalpark, Kayak Tour im...
Icon calendar23 Tage / 22 Nächte
Icon map17 Tage
Neuseeland hautnah
Preis auf Anfrage
ab Auckland bis Queenstown
Highlights: Marlborough Weinregion, Milford Sound , Tongariro Nationalpark (UNESCO Kulturerbe), Walter Peak Farm
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte

Einmalige Rundreisen durch Neuseeland

Busrundreisen zu geheimnisvollen Orten und seltsamen Vögeln

Ein seltsames Exemplar ist der Kakapo, der Papagei, der weder sprechen noch fliegen kann. Neben Heerscharen von Albatrossen tummeln sich auf Neuseelands grünen Weiden mehr Schafe, als es Einwohner gibt und an den Küsten begegnen Sie Walen oder schwimmen mit Delfinen. Die wilde Natur hat zwischen Flechten und Moosen eine skurrile Geisterwelt geschaffen. Auf unseren Bus-Rundreisen oder alternativ auf Ihren Mietwagenrundreisen erhalten Sie intensive Einblicke in das subtropische Flair der Nordinsel und den herben Charme der Südinsel.

Auf bewährten Pfaden erleben Sie Neuseelands Naturwunder

Wegen der langen Flugzeit von ca. 24 Stunden aus der Schweiz nach Neuseeland ist es ratsam, unterwegs in Asien oder Australien einen Stopp einzulegen. Unsere Spezialisten kombinieren für Sie Flüge, Hotels und Rundreise in Zusammenarbeit mit unseren erfahrenen Reiseleitern. Ihre Rundreise in Neuseeland würzen Sie mit aufregenden Tagesausflügen zu aktiven Vulkanen, zu stürmischen Kaps oder auf der Südinsel mit einem Besuch bei den Pinguinkolonien.

Neuseeland aktiv erleben und in besten Hotels erholen

Ganz egal, ob Sie die Nationalparks besuchen und Wanderungen in der Natur zum Lake Waikaremoana oder an die Abel Tasman Coast unternehmen, Sie übernachten stets in komfortablen Mittelklassehotels. Teilstrecken der Rundreisen führen Sie auch in die lebhaften Städte Auckland oder nach Akaroa. Schneebedeckte Berge am Milford Sound warten auf Sie. Möchten Sie ein Wohnmobil mieten und einsame Buchten entdecken, locken die Ufer der Fjorde und die smaragdgrünen Kraterseen am Mount Tongariro.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Abenteuer in Neuseeland

Von actionreichen Wanderungen bis hin zu diversen Wassersportarten

Ferien mit Kindern

Erleben Sie Neuseeland mit der gesamten Familie

Flitterwochen

Romantische Flitterwochen im wunderschönen Neuseeland

Reiseinformationen

Alles für die perfekte Ferienplanung

Kataloge

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