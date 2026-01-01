Neuseeland Rundreisen vom Spezialisten
Zu Gast im Land der Maori
Cycle Otago Rail Trail
Preis auf Anfrage
ab Queenstown bis Queentown
Highlights: Wunderschöne Poolburn Schlucht, Art Déco Hauptstadt Ranfurly, Maniototo Plains, Historische Brücken
4 Tage / 3 Nächte
Doubtful Sound Overnight Cruise
Preis auf Anfrage
ab/bis Queenstown/Te Anau
Highlights: Dem Fjord entlang, begleitet von Delfinen, Pinguine uns Seehunde
2 Tage / 1 Nächte
Fjorde, Vulkane und Begegnungen
Preis auf Anfrage
ab Auckland bis Christchurch
Highlights: Coromandel Halbinsel, Region der Bay of Plenty, Befahren von den schönsten Segelreviere, Übernachtung auf...
21 Tage / 20 Nächte
Legendäres Neuseeland
Preis auf Anfrage
ab Auckland bis Wellington
Highlights: Coromandel Halbinsel, Gartenstadt Christchurch, Franz Josef-Gletscher , Felsformation der Pancake Rocks...
20 Tage / 19 Nächte
Naturwunder Neuseelands
Preis auf Anfrage
ab Christchurch bis Auckland
Highlights: Coromandel Halbinsel, Abel Tasman Nationalpark, Milford Sound, Cathedral Cove
22 Tage / 21 Nächte
Neuseeland Aktiv Entdecken
Preis auf Anfrage
ab/bis Queenstown
Highlights: Ausblick von Mount Iron , Insel Mou Waho, Rob Roy Track, Lake Dunstan Cycling Trail
4 Tage / 3 Nächte
Neuseeland bewusst erleben
Preis auf Anfrage
ab Auckland bis Christchurch
Highlights: Inselwelt der Bay of Islands, Filmset vom "Der Hobbit", Tongariro Nationalpark, Kayak Tour im...
23 Tage / 22 Nächte
Neuseeland hautnah
Preis auf Anfrage
ab Auckland bis Queenstown
Highlights: Marlborough Weinregion, Milford Sound , Tongariro Nationalpark (UNESCO Kulturerbe), Walter Peak Farm
17 Tage / 16 Nächte
Einmalige Rundreisen durch Neuseeland
Busrundreisen zu geheimnisvollen Orten und seltsamen Vögeln
Ein seltsames Exemplar ist der Kakapo, der Papagei, der weder sprechen noch fliegen kann. Neben Heerscharen von Albatrossen tummeln sich auf Neuseelands grünen Weiden mehr Schafe, als es Einwohner gibt und an den Küsten begegnen Sie Walen oder schwimmen mit Delfinen. Die wilde Natur hat zwischen Flechten und Moosen eine skurrile Geisterwelt geschaffen. Auf unseren Bus-Rundreisen oder alternativ auf Ihren Mietwagenrundreisen erhalten Sie intensive Einblicke in das subtropische Flair der Nordinsel und den herben Charme der Südinsel.
Auf bewährten Pfaden erleben Sie Neuseelands Naturwunder
Wegen der langen Flugzeit von ca. 24 Stunden aus der Schweiz nach Neuseeland ist es ratsam, unterwegs in Asien oder Australien einen Stopp einzulegen. Unsere Spezialisten kombinieren für Sie Flüge, Hotels und Rundreise in Zusammenarbeit mit unseren erfahrenen Reiseleitern. Ihre Rundreise in Neuseeland würzen Sie mit aufregenden Tagesausflügen zu aktiven Vulkanen, zu stürmischen Kaps oder auf der Südinsel mit einem Besuch bei den Pinguinkolonien.
Neuseeland aktiv erleben und in besten Hotels erholen
Ganz egal, ob Sie die Nationalparks besuchen und Wanderungen in der Natur zum Lake Waikaremoana oder an die Abel Tasman Coast unternehmen, Sie übernachten stets in komfortablen Mittelklassehotels. Teilstrecken der Rundreisen führen Sie auch in die lebhaften Städte Auckland oder nach Akaroa. Schneebedeckte Berge am Milford Sound warten auf Sie. Möchten Sie ein Wohnmobil mieten und einsame Buchten entdecken, locken die Ufer der Fjorde und die smaragdgrünen Kraterseen am Mount Tongariro.
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