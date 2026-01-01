Fox & Franz Josef Gletscher: unsere Hotels und Lodges
Atemberaubende Naturerlebnisse im Eis
Te Waonui Forest Retreat
Preis auf Anfrage
Franz Josef
Dieses Luxushotel mit toller Privatsphäre liegt inmitten des subtropischen Regenwaldes, unterhalb des Franz Josef...
The Hermitage Hotel
Preis auf Anfrage
Mount Cook
Die spektakuläre Lage am Fusse des Mount Cook überrascht viele Gäste. Bereits die Fahrt zum Hotel ist einzigartig.
Rainforest Retreat
Preis auf Anfrage
Franz Josef
Das Rainforest Retreat liegt im Herzen des Franz Josef Village an der Westküste der neuseeländischen Südinsel.
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