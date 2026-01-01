Naturfreunde erleben am Fox- und Franz-Josef-Gletscher ein gewaltiges Naturereignis. Die Gletscher bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von einem halben Meter pro Tag vom Mount Cook in Richtung Meer. Mit ihren zehn beziehungsweise 14 Kilometern Länge und fast 3'000 Höhenmetern gehören sie zu den wenigen Gletschern, die fast bis zum Meeresspiegel reichen. Die Fox- und Franz-Josef-Gletscher gelten aufgrund des gemässigten Klimas und einfacher Wanderwege zu ihren Füssen zu den einfach zu besteigenden Gletschern.

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