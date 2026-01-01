Knecht Reisegruppe Gütesiegel
neuseeland Reisen Gütesiegel
neuseelandreisen
Fox- und Franz Josef Gletscher, Neuseeland

Fox & Franz Josef Gletscher: unsere Hotels und Lodges

Atemberaubende Naturerlebnisse im Eis

Naturfreunde erleben am Fox- und Franz-Josef-Gletscher ein gewaltiges Naturereignis. Die Gletscher bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von einem halben Meter pro Tag vom Mount Cook in Richtung Meer. Mit ihren zehn beziehungsweise 14 Kilometern Länge und fast 3'000 Höhenmetern gehören sie zu den wenigen Gletschern, die fast bis zum Meeresspiegel reichen. Die Fox- und Franz-Josef-Gletscher gelten aufgrund des gemässigten Klimas und einfacher Wanderwege zu ihren Füssen zu den einfach zu besteigenden Gletschern.

Besuchen Sie die zahlreichen Gletscherzungen, die sich zwischen wilden Bergmassiven winden. Unsere Spezialisten empfehlen Ihnen Hotels und Unterkünfte, die für Sie die idealen Voraussetzungen zum Erkunden einer einmaligen Gletscherwelt bieten!

Te Waonui Forest RetreatHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Franz Josef
Dieses Luxushotel mit toller Privatsphäre liegt inmitten des subtropischen Regenwaldes, unterhalb des Franz Josef...
The Hermitage HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Mount Cook
Die spektakuläre Lage am Fusse des Mount Cook überrascht viele Gäste. Bereits die Fahrt zum Hotel ist einzigartig.
Rainforest RetreatHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Franz Josef
Das Rainforest Retreat liegt im Herzen des Franz Josef Village an der Westküste der neuseeländischen Südinsel.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Abenteuer in Neuseeland

Von actionreichen Wanderungen bis hin zu diversen Wassersportarten

Ferien mit Kindern

Erleben Sie Neuseeland mit der gesamten Familie

Flitterwochen

Romantische Flitterwochen im wunderschönen Neuseeland

Reiseinformationen

Alles für die perfekte Ferienplanung

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Neuseeland-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren