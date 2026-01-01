Doubtful Sound Overnight Cruise ab Queenstown/Te Anau
Doubtful Sound Overnight Cruise ab Queenstown/Te Anau
Preis auf Anfrage
ab/bis Queenstown/Te Anau
Highlights:
- Dem Fjord entlang, begleitet von Delfinen, Pinguine uns Seehunde
2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Queenstown - Doubtful Sound
Von Queenstown werden Sie mit dem Bus nach Manapouri gefahren, wo Sie zuerst einen See überqueren und von dort erneut per Bus über den Wilmot Pass gebracht werden. In Deep Cove wechseln Sie auf das Schiff für die nächsten zwei Tage, die «Fiordland Navigator». Am Nachmittag fahren Sie dem Fjord entlang und werden mit etwas Glück von Delfinen begleitet oder können Pinguine und Seehunde erspähen.
Über Nacht ankern Sie in einer ruhigen Bucht, von wo Sie den Fjord per Kajak oder auf einem kleinen Boot entdecken können. Um Ihnen so viele interessante Informationen wie möglich mitgeben zu können, steht Ihnen ein Guide mit naturkundlichem Wissen während der Kreuzfahrt zur Seite.
2. Tag Doubtful Sound - Queenstown
Nach einem Frühstück fahren Sie zuerst mit dem Schiff und anschliessend per Bus zurück nach Queenstown.
Bootsausflug 2 Tage ab/bis Queenstown/Te Anau
- Transfers ab/bis Unterkunft in Queenstown/Te Anau
- Reise mit lokaler, Englisch sprechender Reiseleitung
- Busfahrt nach Manapouri retour
- Bootsfahrt Manapouri - West Arm retour
- Busfahrt West Arm - Deep Cove retour
- Bootsfahrt auf der Fjordland Navigator
- Unterkunft in einer Doppelkabine mit Bad
- 1 Frühstück / 1 Mittagessen / 1 Abendessen
- Transfers, Besichtigungen gemäss Programm von Real Journeys
- Nationalparkgebühren
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Persönliche Ausgaben und Trinkgelder
Preise
2 Tage / 1 Nächte Preis auf Anfrage