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Doubtful Sound Overnight Cruise ab Queenstown/Te Anau

Der etwas weniger bekannte, jedoch spektakuläre Doubtful Sound bietet während zwei Tagen eine Fülle an Naturerlebnissen. Von Te Anau werden Sie mit dem Bus nach Manapouri gefahren, wo Sie zuerst einen See überqueren und von dort erneut per Bus über den Wilmot Pass gebracht werden. In Deep Cove wechseln Sie auf die «Fjordland Navigator» Ihr Schiff für die nächsten zwei Tage.

Am Nachmittag fahren Sie dem Fjord entlang und werden mit etwas Glück von Delfinen begleitet oder können Pinguine und Seehunde erspähen. Über Nacht ankern Sie in einer ruhigen Bucht, von wo Sie den Fjord per Kajak oder auf einem kleinen Boot entdecken können. Um Ihnen so viele interessante Informationen wie möglich mitgeben zu können, steht Ihnen ein Guide mit natürlichem Wissen während der Kreuzfahrt zur Seite. Nach einem guten Abendessen und Frühstück fahren Sie zuerst mit dem Schiff und anschliessend per Bus zurück nach Te Anau.

Reisedaten
01.10. - 30.04.

Doubtful Sound Overnight Cruise ab Queenstown/Te Anau
Preis auf Anfrage
ab/bis Queenstown/Te Anau
Highlights:
- Dem Fjord entlang, begleitet von Delfinen, Pinguine uns Seehunde
Icon calendar 2 Tage / 1 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Queenstown - Doubtful Sound

Von Queenstown werden Sie mit dem Bus nach Manapouri gefahren, wo Sie zuerst einen See überqueren und von dort erneut per Bus über den Wilmot Pass gebracht werden. In Deep Cove wechseln Sie auf das Schiff für die nächsten zwei Tage, die «Fiordland Navigator». Am Nachmittag fahren Sie dem Fjord entlang und werden mit etwas Glück von Delfinen begleitet oder können Pinguine und Seehunde erspähen.

Über Nacht ankern Sie in einer ruhigen Bucht, von wo Sie den Fjord per Kajak oder auf einem kleinen Boot entdecken können. Um Ihnen so viele interessante Informationen wie möglich mitgeben zu können, steht Ihnen ein Guide mit naturkundlichem Wissen während der Kreuzfahrt zur Seite.

2. Tag Doubtful Sound - Queenstown

Nach einem Frühstück fahren Sie zuerst mit dem Schiff und anschliessend per Bus zurück nach Queenstown.

Bootsausflug 2 Tage ab/bis Queenstown/Te Anau
Im Preis inbegriffen
  • Transfers ab/bis Unterkunft in Queenstown/Te Anau
  • Reise mit lokaler, Englisch sprechender Reiseleitung
  • Busfahrt nach Manapouri retour
  • Bootsfahrt Manapouri - West Arm retour
  • Busfahrt West Arm - Deep Cove retour
  • Bootsfahrt auf der Fjordland Navigator
  • Unterkunft in einer Doppelkabine mit Bad
  • 1 Frühstück / 1 Mittagessen / 1 Abendessen
  • Transfers, Besichtigungen gemäss Programm von Real Journeys
  • Nationalparkgebühren
Nicht im Preis inbegriffen
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten
  • Persönliche Ausgaben und Trinkgelder

Preise
2 Tage / 1 Nächte Preis auf Anfrage

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