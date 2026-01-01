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Kaikoura, Neuseeland

Kaikoura Unterkünfte im Überblick

Umweltfreundliche Ferien

Kaikoura befindet sich im Nordosten der Südinsel Neuseelands und richtet sich besonders an naturverbundene Gäste. Der Tourismus basiert hier komplett auf ökologischen Grundsätzen. Nicht ohne Grund erhielt der Ort die Green Globe 21 Auszeichnung (GG21) für nachhaltiges Wirtschaften des World Travel and Tourism Council (WTTC)! Zahlreiche Wanderwege, Bike-Trails, Kayakrouten und Rundflüge laden zu Aktivitäten ein. Aber auch Ruhesuchende finden hier Wellness.

Kaikoura eignet sich besonders als Zwischenstopp einer Neuseeland Rundreise und ist ideal, um die wilde Natur der Südinsel zu entdecken, Wale und Delfine zu beobachten, aber auch um einfach zu entspannen. Unsere Spezialisten planen gemeinsam mit Ihnen Ihre Reise durch Neuseeland mit einem Aufenthalt in Kaikoura.

Hapuku LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Kaikoura
Die luxuriöse Hapuku Lodge liegt rund 13 Kilometer nördlich von Kaikoura, einer kleinen Stadt, die besonders für...

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