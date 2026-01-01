Naturwunder Neuseelands ab Christchurch

1 . Tag Christchurch Im Laufe des Tages eigene Anreise zum Hotel. Der Tag steht Ihnen zum Akklimatisieren zur freien Verfügung. Am Abend treffen Sie Ihre Reiseleitung und Ihre Mitreisenden bei einem gemeinsamen Abendessen.

2 . Tag Christchurch - Lake Ohau Sie starten mit einer Stadtrundfahrt durch Christchurch, bevor es nach Tekapo geht. Später stoppen Sie bei der «Church of the Good Shepherd» direkt am See mit schönem Alpenpanorama. Sofern sich der Mount Cook nicht in tiefhängende Wolken hüllt, können Sie den höchsten Berg Neuseelands sehen.

3 . Tag Lake Ohau - Dunedin Vorbei an Oamaru und den Moeraki Boulders erreichen Sie Dunedin, die schottischste Stadt ausserhalb von Schottland, welche auf einer Stadtrundfahrt erkundet wird. Während einer Bootsfahrt begegnen Sie auf der Otago Peninsula den Königsalbatrossen, Robben und Delfinen.

4-5 . Tag Dunedin - Stewart Island Durch den Catlins Forest und das schottische Invercargill kommen Sie nach Bluff, wo die Fähre nach Stewart Island wartet. Oban die einzige Siedlung der Insel erkunden Sie bei einem Rundgang am nächsten Morgen, bevor es mit dem Boot nach Ulva Island, einem Vogelschutzgebiet geht.

6 . Tag Stewart Island - Te Anau Nach der Fährüberfahrt folgen Sie der Southern Scenic Route nach Te Anau. Das Seeufer des Lake Te Anau eignet sich für einen Abendspaziergang.

7-8 . Tag Te Anau - Queenstown Heute steht ein echtes Highlight auf dem Programm. Durch unberührte Natur fahren Sie zum Homer Tunnel und über die engen Serpentinen zum Milford Sound. Mit dem Schiff gleiten Sie durch den Milford Sound und sehen mit etwas Glück Delfine und Robben. Ihr Tagesziel Queenstown liegt am malerischen Lake Wakatipu, wo Sie zwei Nächte verbringen. Nutzen Sie den freien Tag für einen Ausflug mit dem Dampfschiff TTS Earnslaw oder eine Gondelfahrt auf den Bob’s Peak.

9 . Tag Queenstown - Fox Gletscher Nach Arrowtown, der ehemaligen Goldgräbersiedlung, erklimmen Sie die Crown Range, die höchste Passstrasse Neuseelands. Über den Haast Pass fahren Sie ins ewige Eis, wo ein optionaler Helikopterrundflug Sie näher an die Gletscher führt.

10 . Tag Fox Gletscher - Nelson Lake Nationalpark Entlang der spektakulären Westküste erreichen Sie die Jade Hauptstadt Hokitika. Während einem Werkstattbesuch sehen Sie wie die grünen Steine verarbeitet werden. Nach einem Stopp bei den berühmten Pancake Rocks geht es zu Ihrem Tagesziel am Lake Rotoiti.

11 . Tag Nelson Lakes Nationalpark - Nelson Während einer Schiffsfahrt erleben Sie heute den Abel-Tasman-Nationalpark. Unternehmen Sie eine kurze Wanderung oder ein entspanntes Sonnenbad, bevor es zur Künstlerstadt Nelson geht.

12 . Tag Nelson - Kaikoura Vorbei an Havelock, bekannt für die Grünschalenmuscheln und durch die Provinz Marlborough, mit Rebenfeldern, geht es an die Ostküste nach Kaikoura, wo Sie auf einer optionalen Bootstour Pottwale entdecken können.

13-14 . Tag Kaikoura - Wellington Heute fahren Sie von Picton mit der Fähre durch den Marlborough Sound nach Wellington. Der nächste Tag steht zu Ihrer freien Verfügung. Besuchen Sie das Nationalmuseum Te Papa oder den Botanischen Garten mit dem knallroten Cable Car.

15 . Tag Wellington – Tongariro Nationalpark Sie verlassen Wellington entlang der Kapiti Küste ins Landesinnere zum UNESCO Naturerbe, dem Tongariro Nationalpark.

16 . Tag Tongariro Nationalpark – Rotorua Der Lake Taupo begleitet Sie heute Vormittag vor dem Fenster. Die Maori des Ngati Tuwharetoa Stammes begrüssen Sie traditionell in Ihrem Dorf und Sie haben die Möglichkeit sich während des Morgentees mit dem Stammesältesten auszutauschen. Auf dem Weg nach Rotorua stoppen Sie noch bei den mächtigen, tossenden Huka Falls.

17 . Tag Rotorua - Coromandel Peninsula Beim Besuch der Kiwi Aufzuchtstation machen Sie Bekanntschaft mit dem bedrohten nachtaktiven Kiwi Vogel. Einen tiefen Einblick ins Leben der Maoris erhalten Sie anschliessend beim Besuch von Whakarewarewa und dem Kulturzentrum Te Puia. Sie kommen unteranderem in den Genuss des «Haka», dem Kriegstanz der Maoris sowie einem Hangi, dem traditionellen Essen aus dem Erdofen.

18 . Tag Coromandel Peninsula - Auckland Am Vormittag besuchen Sie den Hot Water Beach, wo bei Ebbe im persönlich Hot Pool gebadet werden kann. Anschliessend besuchen Sie die Cathedral Cove, welche nur ein kurzer Spaziergang vom Parkplatz entfernt liegt. Durch den Waikato Distrikt, fahren Sie am Nachmittag nach Auckland.

19-20 . Tag Bay of Islands - Auckland Durch den winterlosen Norden erreichen Sie Paihia wo Sie die Inselwelt der Bay of Islands per Boot erkunden. Wetterabhängig führt der Ausflug durch das Hole in the Rock. Ihre Unterkunft liegt unweit vom Waitangi Treaty Ground, welcher eine wichtige Rolle in der Geschichte der Maoris spielt. Ein letzter Tag zur freien Verfügung ermöglicht Ihnen einen optionalen Ausflug entlang vom 90 Mile Beach zum Cape Reinga.

21 . Tag Bay of Islands - Auckland Entlang der Westküste, wo Sie bei den Kauri Wäldern mit bis zu 50 Meter hohen Baumriesen stoppen, erreichen Sie am späteren Nachmittag das pulsierende Auckland.

22 . Tag Auckland Ihre Rundreise endet mit einer individuellen Verlängerung oder der Weiterreise.