Te Anau Hotels und Lodges
Ausgangspunkt zum Milford Sound
Fiordland Lodge
Preis auf Anfrage
Te Anau
Die Fiordland Lodge liegt in ländlicher Gegend, rund 5 Kilometer nördlich von Te Anau. Den bekannten Milford Sound...
Dunluce Boutique B&B
Preis auf Anfrage
Te Anau
Das B&B liegt auf einem 1.5 Hektar grossen Grundstück und liegt nur 10 Gehminuten von Te Anau entfernt.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Neuseeland-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Fox & Franz Josef Gletscher: unsere Hotels und…
- Kaikoura Unterkünfte im Überblick
- Kauri Coast: unsere Hotels und Lodges
- Lake Tekapo: unsere Hotels und Lodges
- Marlborough: unsere Hotels und Lodges
- Marlborough Sounds Unterkünfte im Überblick
- Martinborough Unterkünfte im Überblick
- Matauri Bay Unterkünfte im Überblick
- Napier Unterkünfte im Überblick
- Nelson Hotels und Lodges
- Queenstown Unterkünfte im Überblick
- Rotorua Unterkünfte im Überblick