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Tongariro, Neuseeland

Romantische Neuseeland Hochzeitsreisen

Unvergessliche Flitterwochen in Neuseeland

Neuseeland Flitterwochen stecken voller Überraschungen. Auf der einen Seite darf die Romantik nicht zu kurz kommen und auf der anderen Seite sollten Sie sich die Schönheit dieses Landes keinesfalls entgehen lassen. Für den Start in eine gemeinsame und glückliche Zukunft empfiehlt sich eine Hochzeitsreise nach Neuseeland. Damit sich die lange und weite Anreise lohnt, sollten Sie sich im Vorfeld einige Tipps, Tricks und Ratschläge von unseren Reiseexperten einholen. Diese Reise mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin werden Sie garantiert so rasch nicht vergessen. Worauf warten Sie also noch?

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Wo Romantik und Natur verschmelzen

Hier ist die Welt eine andere

Eine Hochzeitsreise ist für Jungvermählte mit Sicherheit ein unvergessliches Erlebnis. Ein vielfältiger Urlaubsgenuss ist in Neuseeland garantiert. Ferien an den schönsten Stränden der Welt, romantische Unterkünfte in Lodges und selbstverständlich der erstklassige und zuvorkommende Service, diese und noch viele weitere Annehmlichkeiten erwarten Sie bei Ihren Neuseeland Flitterwochen. Lassen Sie sich mit unseren tollen Angeboten bei einer Rundreise, wie etwa mit dem eigenen Mietauto vom Land inspirieren. Menschenleere Strände, schneebedeckte Gipfel und natürlich der eine oder andere Vulkan.

Nicht zu vergessen die geheimnisvollen Geysire, die Täler und die zahlreichen Seen und Wälder. Die Halbinsel Coromandel steht bei Feriengästen ganz oben auf der Liste der Besichtigungen. Sie werden überrascht sein, was Sie hier alles geboten bekommen.

Luxushotel und Mietwagenrundreise

Eine Neuseeland Rundreise ist nur dann perfekt, wenn Sie alle Höhepunkte mit eigenen Augen selbst gesehen und erlebt haben. Entdecken Sie mit unseren ausgewählten Mietwagenrundreisen die Schönheit Neuseelands. Bei der Mietwagentour werden Sie von einem Highlight zum nächsten jagen. Selbstverständlich werden Sie im Anschluss auch in einer entsprechenden Unterkunft nächtigen, schlussendlich handelt es sich auch um Honeymoon in Neuseeland. Von unseren erfahrenen Reisespezialisten erfahren Sie alle weiteren und notwendigen Informationen über eine Rundreise durch dieses aufregende Land.

Sie werden den Aufenthalt keinesfalls bereuen und noch lange von Ihrem Erlebnis erzählen und berichten. Neuseeland mit dem Camper erleben ist mit Gewissheit ebenfalls ein einzigartiges Erlebnis.

Romantik pur – Hochzeitsferien in Neuseeland

Australien mit seinen bekannten Städten und den aufregenden Korallenriffen liegt nicht weit entfernt. Dennoch ist Neuseeland so ganz anders. Die vielen Reiseberichte, die Sie mit Sicherheit schon gelesen haben, können die Faszination und die Schönheit des Landes nur schwer beschreiben. Die Unberührtheit des Landes erleben Sie hautnah im Nationalpark Tongariro oder bei der Thermalquelle Rotorua. Wie wäre es mit einer romantischen und unvergesslichen Kreuzfahrt entlang der Küstenregion? Geniessen Sie ein Glas Wein oder Champagner und fahren Sie gemeinsam in eine glückliche Zukunft.

Ein Dinner bei Kerzenschein darf bei den Flitterwochen im wunderschönen und einzigartigen Neuseeland ebenfalls nicht fehlen. Sehr gerne helfen Ihnen unsere Reiseexperten bei der Ferienvorbereitung und Planung.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Abenteuer in Neuseeland

Von actionreichen Wanderungen bis hin zu diversen Wassersportarten

Ferien mit Kindern

Erleben Sie Neuseeland mit der gesamten Familie

Flitterwochen

Romantische Flitterwochen im wunderschönen Neuseeland

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