Knecht Reisegruppe Gütesiegel
neuseeland Reisen Gütesiegel
neuseelandreisen
Wanaka, Neuseeland

Wanaka Unterkünfte im Überblick

Wandernd das Land von „Herr der Ringe“ entdecken

Wanaka auf der neuseeländischen Südinsel wurde berühmt durch die Schönheit der die Stadt umgebenden Landschaft. Hier wurde ein Teil von „Herr der Ringe“ und „Hobbit“ gedreht. Im Winter wird die Gegend zum Paradies für Schneebegeisterte, denn die Skigebiete Treble Cone, Cardrona und Snowpark bieten optimale Voraussetzungen für Wintersport. Im Sommer laden Seen und wilde Flüsse zum Wakeboarden, Raften, Kajakfahren oder Canyoning ein. Wanderer finden um den Mount Aspiring Nationalpark viele Wanderwege, die immer einen Besuch lohnen. Unsere Spezialisten verhelfen Ihnen gerne zu Ihren Ferien in einer aktiven Bergwelt.

Lage und Anreise

Wanaka liegt am Südufer des Lake Wanaka in der Region Otago, zwischen den Bergen der Südlichen Alpen und dem Hochland von Central Otago. Der See gehört zu den grössten Neuseelands und prägt den Ort: Zentrum, Seepromenade und viele Unterkünfte orientieren sich zum Wasser hin. Unmittelbar westlich beginnt der Mount Aspiring Nationalpark, der zum UNESCO-Welterbegebiet Te Wahipounamu gehört.

Für die Routenplanung ist die Lage praktisch: Über den Haast Pass erreichen Sie die Westküste mit ihrer Gletscher- und Regenwaldlandschaft, über die Crown Range oder via Cromwell gelangen Sie nach Queenstown. Wanaka eignet sich damit als Etappe auf der klassischen Südinsel-Route ebenso wie als Basis für mehrere Tage. Die meisten unserer Gäste sind mit Mietwagen oder Camper unterwegs.

Beste Reisezeit

Die Jahreszeiten sind denen Europas entgegengesetzt: Der neuseeländische Sommer dauert von Dezember bis Februar und ist die Hauptsaison für Wanderungen, Wassersport und Touren in den Mount Aspiring Nationalpark. Die Skisaison fällt in den Winter der Südhalbkugel, also etwa in die Monate Juni bis Oktober. Central Otago zählt zu den trockeneren Regionen Neuseelands mit vier deutlich ausgeprägten Jahreszeiten – der Herbst ist für seine Laubfärbung bekannt, im Frühling sind die Wanderwege ruhiger.

Für wen sich Wanaka eignet

Wanaka gilt als die ruhigere Alternative zu Queenstown: kleiner, entspannter, weniger auf Nachtleben ausgerichtet, aber mit einer ähnlich breiten Auswahl an Outdoor-Aktivitäten. Das passt zu Familien, Wanderern und Reisenden, die eine Bergkulisse ohne grossen Trubel suchen. Wer Adrenalinsport und Abendunterhaltung ins Zentrum stellt, ist in Queenstown besser aufgehoben – beide Orte lassen sich auf einer Reise gut kombinieren.

Zu den bekanntesten Zielen rund um Wanaka gehören:

  • Roys Peak, die viel fotografierte Aussichtswanderung hoch über dem See
  • der Rob Roy Glacier Track im Mount Aspiring Nationalpark
  • die Blue Pools an der Haast-Pass-Strecke
  • der einzeln im See stehende Baum, bekannt als „That Wanaka Tree“
  • die Weingüter von Central Otago – die Region zählt zu den südlichsten Weinbaugebieten der Welt und ist für Pinot Noir bekannt

Hotels und Lodges in Wanaka

Das Angebot vor Ort reicht von Hotels im Ortszentrum bis zu Lodges mit Blick auf See und Berge. Wer Wanderungen, Skitage oder Ausflüge in den Nationalpark plant, sollte mehrere Nächte einrechnen – als reiner Zwischenstopp bleibt von der Region wenig hängen.

Unterhalb dieser Zeilen finden Sie unsere aktuelle Auswahl an Hotels und Lodges in und um Wanaka. Alle Häuser lassen sich in eine individuelle Neuseeland-Rundreise einbauen, ob als Etappe zwischen Westküste und Fiordland oder als längerer Aufenthalt für Wander- und Skiferien. Unsere Spezialisten beraten Sie bei Lage, Kategorie und der passenden Reiseroute.

Mahu WhenuaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Wanaka
Von dem Moment an, in dem Sie durch die grosszügigen Holztüren treten, verspüren Sie ein Gefühl der Gelassenheit,...
Edgewater ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Wanaka
Das Edgewater liegt nur 2 km vom Stadtzentrum von Wanaka entfernt, am Ufer des Lake Wanaka. Die Abenteuerstadt...
Oakridge Resort WanakaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Wanaka
Ausserhalb von Wanaka und am Eingang zum Mt. Aspiring Nationalpark liegt diese Unterkunft inmitten wunderschöner Natur.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Abenteuer in Neuseeland

Von actionreichen Wanderungen bis hin zu diversen Wassersportarten

Ferien mit Kindern

Erleben Sie Neuseeland mit der gesamten Familie

Flitterwochen

Romantische Flitterwochen im wunderschönen Neuseeland

Reiseinformationen

Alles für die perfekte Ferienplanung

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Neuseeland-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren