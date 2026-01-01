Lage und Anreise

Wanaka liegt am Südufer des Lake Wanaka in der Region Otago, zwischen den Bergen der Südlichen Alpen und dem Hochland von Central Otago. Der See gehört zu den grössten Neuseelands und prägt den Ort: Zentrum, Seepromenade und viele Unterkünfte orientieren sich zum Wasser hin. Unmittelbar westlich beginnt der Mount Aspiring Nationalpark, der zum UNESCO-Welterbegebiet Te Wahipounamu gehört.

Für die Routenplanung ist die Lage praktisch: Über den Haast Pass erreichen Sie die Westküste mit ihrer Gletscher- und Regenwaldlandschaft, über die Crown Range oder via Cromwell gelangen Sie nach Queenstown. Wanaka eignet sich damit als Etappe auf der klassischen Südinsel-Route ebenso wie als Basis für mehrere Tage. Die meisten unserer Gäste sind mit Mietwagen oder Camper unterwegs.

Beste Reisezeit

Die Jahreszeiten sind denen Europas entgegengesetzt: Der neuseeländische Sommer dauert von Dezember bis Februar und ist die Hauptsaison für Wanderungen, Wassersport und Touren in den Mount Aspiring Nationalpark. Die Skisaison fällt in den Winter der Südhalbkugel, also etwa in die Monate Juni bis Oktober. Central Otago zählt zu den trockeneren Regionen Neuseelands mit vier deutlich ausgeprägten Jahreszeiten – der Herbst ist für seine Laubfärbung bekannt, im Frühling sind die Wanderwege ruhiger.

Für wen sich Wanaka eignet

Wanaka gilt als die ruhigere Alternative zu Queenstown: kleiner, entspannter, weniger auf Nachtleben ausgerichtet, aber mit einer ähnlich breiten Auswahl an Outdoor-Aktivitäten. Das passt zu Familien, Wanderern und Reisenden, die eine Bergkulisse ohne grossen Trubel suchen. Wer Adrenalinsport und Abendunterhaltung ins Zentrum stellt, ist in Queenstown besser aufgehoben – beide Orte lassen sich auf einer Reise gut kombinieren.

Zu den bekanntesten Zielen rund um Wanaka gehören:

Roys Peak, die viel fotografierte Aussichtswanderung hoch über dem See

der Rob Roy Glacier Track im Mount Aspiring Nationalpark

die Blue Pools an der Haast-Pass-Strecke

der einzeln im See stehende Baum, bekannt als „That Wanaka Tree“

die Weingüter von Central Otago – die Region zählt zu den südlichsten Weinbaugebieten der Welt und ist für Pinot Noir bekannt

Hotels und Lodges in Wanaka

Das Angebot vor Ort reicht von Hotels im Ortszentrum bis zu Lodges mit Blick auf See und Berge. Wer Wanderungen, Skitage oder Ausflüge in den Nationalpark plant, sollte mehrere Nächte einrechnen – als reiner Zwischenstopp bleibt von der Region wenig hängen.

Unterhalb dieser Zeilen finden Sie unsere aktuelle Auswahl an Hotels und Lodges in und um Wanaka. Alle Häuser lassen sich in eine individuelle Neuseeland-Rundreise einbauen, ob als Etappe zwischen Westküste und Fiordland oder als längerer Aufenthalt für Wander- und Skiferien. Unsere Spezialisten beraten Sie bei Lage, Kategorie und der passenden Reiseroute.