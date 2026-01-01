Neuseeland Schiffsreisen vom Spezialisten
Auf dem Schiff durch eine faszinierende Inselwelt
Doubtful Sound Overnight Cruise
Preis auf Anfrage
ab/bis Queenstown/Te Anau
Highlights: Dem Fjord entlang, begleitet von Delfinen, Pinguine uns Seehunde
2 Tage / 1 Nächte
Neuseeland einmal anders erleben
Perspektivenwechsel - einmalige Landschaften vom Wasser aus beobachte
Sie haben zwei Möglichkeiten, Neuseeland mit dem Schiff zu erkunden: Buchen Sie entweder als Teil Ihrer individuellen Rundreise durch Neuseeland direkt vor Ort einen Tagesausflug mit einem Boot. Oder aber Sie entscheiden sich für eine 10-tägige Expeditions-Kreuzfahrt auf einem luxuriösen Schiff, das den Charakter einer Yacht hat! So müssen Sie nicht ständig Ihre Koffer ein- und wieder auspacken und erleben gleichzeitig die schönsten Gegenden der Nord- und Südinsel. Nur so sehen Sie Landschaften, die auf dem Landweg nicht zu erreichen sind.
Die nicht ganz ungefährliche Vulkaninsel White Island ist zum Beispiel ein Ziel, das nur wenigen Gästen zugänglich gemacht wird. Während Ihrer Schiffsreise übernachten Sie in komfortablen Kabinen. Sie profitieren von dem Wissen erfahrener Guides und erhalten umfangreiche Informationen, zu denen Sie sonst keinen Zugang hätten! So wird Ihre Schiffsreise in Neuseeland zu einem ganz besonderen Ferienabenteuer, das Sie lange Zeit in Erinnerung behalten werden. Unsere Neuseeland Spezialisten organisieren individuell für Sie ein wirklich einmaliges Erlebnis.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Neuseeland-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Neuseeland Camperferien vom Spezialisten
- Neuseeland Fly & Drive vom Spezialisten
- Neuseeland Reisen vom Spezialisten
- Nachhaltiger Tourismus
- Pioniere der Reiseindustrie
- Beste Reisezeit für Neuseeland
- Romantische Neuseeland Hochzeitsreisen
- Neuseeland Familienferien
- Neuseeland Abenteuer Reisen
- Alle Neuseeland Reiseinformationen
- Neuseeland Rundreisen vom Spezialisten
- Neuseeland Mietwagenrundreisen vom Spezialisten