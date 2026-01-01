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Schiffsreisen, Fiordland Nationalpark, Neuseeland

Neuseeland Schiffsreisen vom Spezialisten

Auf dem Schiff durch eine faszinierende Inselwelt

Wenn Sie an die Inseln Neuseelands denken, kommen Ihnen bestimmt zuerst die Nord- und Südinsel in den Sinn. Alleine diese beiden Hauptinseln bieten vielfältige Landschaften und mehrere unterschiedliche Vegetationszonen. Allerdings gibt es in Neuseeland noch einige mehr: Über 700 kleinere Inseln, die meist unbewohnt sind, gehören ebenso zum Inselstaat am anderen Ende der Erde. Diese faszinierende Inselwelt können Sie im Rahmen einer Neuseeland Schiffsreise kennenlernen! Das Land besitzt mehr als 15'000 Kilometer Küste, verfügt über unzählige geheimnisvolle Buchten und hat einige kleine und grosse Häfen.

Viele der ursprünglichen, dicht bewachsenen Inseln lassen sich nur mit einem Boot erkunden. Erleben Sie die bekannte Fjordlandschaft des Milford Sounds oder begeben Sie sich auf Entdeckungstour in die Bay of Islands mit ihren 150 Inseln. Gerne stellen Ihnen unsere Spezialisten ein Angebot für eine Neuseeland Schiffsreise zusammen!

Icon map2 Tage
Doubtful Sound Overnight Cruise
Preis auf Anfrage
ab/bis Queenstown/Te Anau
Highlights: Dem Fjord entlang, begleitet von Delfinen, Pinguine uns Seehunde
Icon calendar2 Tage / 1 Nächte

Neuseeland einmal anders erleben

Perspektivenwechsel - einmalige Landschaften vom Wasser aus beobachte

Sie haben zwei Möglichkeiten, Neuseeland mit dem Schiff zu erkunden: Buchen Sie entweder als Teil Ihrer individuellen Rundreise durch Neuseeland direkt vor Ort einen Tagesausflug mit einem Boot. Oder aber Sie entscheiden sich für eine 10-tägige Expeditions-Kreuzfahrt auf einem luxuriösen Schiff, das den Charakter einer Yacht hat! So müssen Sie nicht ständig Ihre Koffer ein- und wieder auspacken und erleben gleichzeitig die schönsten Gegenden der Nord- und Südinsel. Nur so sehen Sie Landschaften, die auf dem Landweg nicht zu erreichen sind.

Die nicht ganz ungefährliche Vulkaninsel White Island ist zum Beispiel ein Ziel, das nur wenigen Gästen zugänglich gemacht wird. Während Ihrer Schiffsreise übernachten Sie in komfortablen Kabinen. Sie profitieren von dem Wissen erfahrener Guides und erhalten umfangreiche Informationen, zu denen Sie sonst keinen Zugang hätten! So wird Ihre Schiffsreise in Neuseeland zu einem ganz besonderen Ferienabenteuer, das Sie lange Zeit in Erinnerung behalten werden. Unsere Neuseeland Spezialisten organisieren individuell für Sie ein wirklich einmaliges Erlebnis.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Abenteuer in Neuseeland

Von actionreichen Wanderungen bis hin zu diversen Wassersportarten

Ferien mit Kindern

Erleben Sie Neuseeland mit der gesamten Familie

Flitterwochen

Romantische Flitterwochen im wunderschönen Neuseeland

Reiseinformationen

Alles für die perfekte Ferienplanung

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