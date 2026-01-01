Neuseeland Aktiv Entdecken ab Queenstown
Neuseeland Aktiv Entdecken ab Queenstown
Preis auf Anfrage
ab/bis Queenstown
Highlights:
- Ausblick von Mount Iron
- Insel Mou Waho
- Rob Roy Track
- Lake Dunstan Cycling Trail
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Queenstown - Wanaka, Fahrrad 32 km
Eine kurze Fahrt führt Sie zum historischen Ort Arrowtown mit vielen historischen Gebäuden, alten Häusern und Relikten aus der Geschichte der Goldgräberzeit. Mit dem Fahrrad erkunden Sie die Region, während ihr Reiseleiter mit Geschichten über die Umgebung und ihre Vergangenheit aufwartet. Am Nachmittag Fahrt über die Crown Range und durchs Cardrona Valley nach Wanaka. Vor dem Abendessen können Sie den Wanaka Tree bei einem Spaziergang entdecken.
2. Tag Wanaka, Wandern 5-6 Std. & Kajak
Früh starten Sie den 5 km langen Weg auf den 250 m hohen Mt. Iron mit einem unvergesslichen 360 Grad Ausblick. Anschliessend fahren Sie mit dem Boot zur Insel Mou Waho und machen eine kurze Wanderung zum Aussichtspunkt. Halten Sie Ausschau nach dem flugunfähigen Weka Vogel oder der Weta Langfühlerschrecke. Am Nachmittag führt Sie die Kajaktour von der Roy’s Bay mit herrlichem Blick auf die Berge über das flache Wasser des Lake Wanaka.
3. Tag Wanaka, Wandern 3-4 Std.
Entlang des gewundenen Matukituki River erreichen Sie den Rob Roy Track. Ihre Wanderung führt entlang des Rob Roy Baches, über Hängebrücken und durch Buchenwälder, bevor Sie in die alpine Vegetation kommen und spektakuläre Ausblicke auf Hängegletscher, Schneefeldern und Wasserfällen geniessen. Achten Sie beim Picknick auf die schlauen Kea Bergpapageien, welche sich gerne an Ihrem Mittagessen vergreifen! Am Nachmittag erwartet Sie eine Weinprobe von Pinot Noir- und Sauvignon Blanc Weinen aus den Maude Rebbergen.
4. Tag Wanaka - Queenstown, Fahrrad 38 km
In Cromwell startet heute die etwas andere Fahrradtour über den Lake Dunstan Cycling Trail. Der anspruchsvolle Trail führt durch herrliche Weinberge sowie auf künstlich angelegten Holzwegen, am Fusse steiler Felswände durch die Cromwell Schlucht. Per Bus geht es anschliessend an der Kawarau Gorge Suspension Bridge, dem Geburtsort des Bungy Jumping, vorbei nach Queenstown.
Aktiv Rundreise 4 Tage ab/bis Queenstown
- Englisch sprechende Reiseleitung
- Transfers ab/bis Queenstown
- Rundreise mit Bus, Boot, Kayak und Fahrrad
- 3 Übernachtungen im Hotel
- 3 Frühstücke
- Fahrradmiete inkl. Fahrradhelm
- Aktivitäten gemäss Programm
- Ausführliche Reisedokumentation
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Optionale Aktivitäten
- Persönliche Auslagen und Trinkgelder
- Gepäcklimite 15 kg pro Person
- Eine gewisse körperliche Fitness wird für diese Tour vorausgesetzt
- E-Bikes sind auf Anfrage
- Helmpflicht
- Körpergrösse benötigt für Buchung
- Tourstart 10:00 Uhr, Tourende 18:00 Uhr
Preise
4 Tage / 3 Nächte Preis auf Anfrage