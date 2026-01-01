Neuseeland Aktiv Entdecken ab Queenstown

1 . Tag Queenstown - Wanaka, Fahrrad 32 km Eine kurze Fahrt führt Sie zum historischen Ort Arrowtown mit vielen historischen Gebäuden, alten Häusern und Relikten aus der Geschichte der Goldgräberzeit. Mit dem Fahrrad erkunden Sie die Region, während ihr Reiseleiter mit Geschichten über die Umgebung und ihre Vergangenheit aufwartet. Am Nachmittag Fahrt über die Crown Range und durchs Cardrona Valley nach Wanaka. Vor dem Abendessen können Sie den Wanaka Tree bei einem Spaziergang entdecken.

2 . Tag Wanaka, Wandern 5-6 Std. & Kajak Früh starten Sie den 5 km langen Weg auf den 250 m hohen Mt. Iron mit einem unvergesslichen 360 Grad Ausblick. Anschliessend fahren Sie mit dem Boot zur Insel Mou Waho und machen eine kurze Wanderung zum Aussichtspunkt. Halten Sie Ausschau nach dem flugunfähigen Weka Vogel oder der Weta Langfühlerschrecke. Am Nachmittag führt Sie die Kajaktour von der Roy’s Bay mit herrlichem Blick auf die Berge über das flache Wasser des Lake Wanaka.

3 . Tag Wanaka, Wandern 3-4 Std. Entlang des gewundenen Matukituki River erreichen Sie den Rob Roy Track. Ihre Wanderung führt entlang des Rob Roy Baches, über Hängebrücken und durch Buchenwälder, bevor Sie in die alpine Vegetation kommen und spektakuläre Ausblicke auf Hängegletscher, Schneefeldern und Wasserfällen geniessen. Achten Sie beim Picknick auf die schlauen Kea Bergpapageien, welche sich gerne an Ihrem Mittagessen vergreifen! Am Nachmittag erwartet Sie eine Weinprobe von Pinot Noir- und Sauvignon Blanc Weinen aus den Maude Rebbergen.

4 . Tag Wanaka - Queenstown, Fahrrad 38 km In Cromwell startet heute die etwas andere Fahrradtour über den Lake Dunstan Cycling Trail. Der anspruchsvolle Trail führt durch herrliche Weinberge sowie auf künstlich angelegten Holzwegen, am Fusse steiler Felswände durch die Cromwell Schlucht. Per Bus geht es anschliessend an der Kawarau Gorge Suspension Bridge, dem Geburtsort des Bungy Jumping, vorbei nach Queenstown.