Cycle Otago Rail Trail ab Queenstown

1 . Tag Clyde - Omakau, 37 km Mit dem Bus folgen Sie dem Kawarau River bis ins nahe gelegene Clyde, wo Ihr Fahrradabenteuer auf dem Otago Rail Trail beginnt. Sie radeln vorbei an Weinbergen, über eine alte hölzerne Gerüstbrücke, entlang des Clutha River Track, über die historische Brücke in Alexandra und über den Tiger Hill nach Omakau.

2 . Tag Omakau - Wedderburn, 42 km Heute durchqueren Sie die wunderschöne Poolburn Schlucht mit ihren zwei Tunneln und zwei Viadukten. Durch das Ackerland des Ida Valley, vorbei am Idaburn Dam und den Hayes Historic Engineering Works erreichen Sie die Oturehua Tavern. Nach dem Mittagessen geht es zur Golden Progress Mine und hinauf zum höchsten Punkt des Weges, bevor Sie in Wedderburn übernachten.

3 . Tag Wedderburn - Waipiata, 21 km Die kurze Strecke von heute geht überwiegend bergab. In der Art Déco Hauptstadt Ranfurly geniessen Sie einen Morgentee und Sie sehen sich in der kleinen, vielseitigen Stadt um. Sie fahren durch die Maniototo Plains, wo Sie weiter vom Meer entfernt sind als anderswo in Neuseeland und wo Szenen von «Herr der Ringe» gedreht wurden. Die flachen Ebenen weichen am Horizont schneebedeckten Bergen.

4 . Tag Waipiata - Middlemarch, 53 km Der Tag beginnt mit der atemberaubenden Fahrt entlang des Taieri River, dem viertlängsten Fluss Neuseelands. Über die historische Capburn Bridge und das Price’s Creek Viaduct fahren Sie durch weitere Tunnel (darunter der berühmte Daisybank Tunnel). Das Hyde Railway Disaster Memorial erinnert an die tödliche Entgleisung eines Personenzuges im Jahr 1943. In Middlemarch wo der Fahrradteil zu Ende ist bleibt noch etwas Zeit für ein Mittagessen, bevor Sie mit dem Bus zurück nach Queenstown fahren.