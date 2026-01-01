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  Martinborough, Neuseeland  

Martinborough Unterkünfte im Überblick

Sanfte Hügel und Weinbau

Die im Süden der Nordinsel gelegene Stadt Martinborough glänzt mit kolonialem Charme und einem angenehmen Klima. Viele Gäste verbringen hier auf ihrer Durchreise eine Nacht. Aber es lohnt sich, länger zu verweilen! Martinborough liegt traumhaft zwischen sanften Hügeln, auf denen hervorragender Wein aus Pinot Noir angebaut wird. Erkunden Sie die Weingüter zu Fuss oder per Velo oder nehmen Sie an einer geführten Weintour teil.

Probieren Sie den süffigen Wein und geniessen Sie dazu ein feines Essen in einem der stilvollen Restaurants von Martinborough. Warum nicht länger bleiben? Unsere Spezialisten helfen Ihnen bei Ihren Ferien in Martinborough gerne weiter!

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