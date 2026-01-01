Die Hauptstadt Neuseelands bildet neben Auckland den zweitgrössten Ballungsraum und das kulturelle Zentrum des Landes. Gleichzeitig befindet sich hier die Film- und Theaterkultur Neuseelands. Wellington bietet Gästen Sandstrände, eine Uferpromenade und Holzhäuser. Die typische rote Standseilbahn fährt vom Lambton Quay zu den Wellington Botanic Gardens. Die Hauptstadt besitzt einen schönen Hafen und wird von einer grünen Hügellandschaft umgeben. Gäste dürfen sich auf ein grosses kulturelles Angebot sowie zahlreiche Restaurants und Bars freuen.

Durch starke Winde in der Cookstrasse kam die Stadt zu ihrem Beinamen „Windiges Wellington“. Unsere Spezialisten kennen sich aus und stellen Ihnen gerne Ihre Reise in die Hauptstadt Neuseelands zusammen.