Wellington Unterkünfte im Überblick
Nicht nur kulturelles Zentrum des Landes
Copthorne Hotel Wellington Oriental Bay
Preis auf Anfrage
Wellington
Das Hotel liegt an der Oriental Parade, nur 10 Gehminuten von zahlreichen Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten...
Ohtel Wellington
Preis auf Anfrage
Wellington
Das kleine Hotel liegt direkt an der Oriental Bay mit Blick auf den Hafen und das Meer. Alle Sehenswürdigkeiten sind...
Atahuri
Preis auf Anfrage
Peka Peka
Versteckt in den Sanddünen des Peka Peka Strandes befindet sich das Atahuri B&B. Hier können Sie die reine Luft der...
Kapiti Island Nature Tours
Preis auf Anfrage
Kapiti Island
Kapiti Island liegt rund 5 km vor der Südwestküste der Nordinsel und rund eine Fahrstunde nördlich von Wellington....
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