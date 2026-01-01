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Wellington, Neuseeland

Wellington Unterkünfte im Überblick

Nicht nur kulturelles Zentrum des Landes

Die Hauptstadt Neuseelands bildet neben Auckland den zweitgrössten Ballungsraum und das kulturelle Zentrum des Landes. Gleichzeitig befindet sich hier die Film- und Theaterkultur Neuseelands. Wellington bietet Gästen Sandstrände, eine Uferpromenade und Holzhäuser. Die typische rote Standseilbahn fährt vom Lambton Quay zu den Wellington Botanic Gardens. Die Hauptstadt besitzt einen schönen Hafen und wird von einer grünen Hügellandschaft umgeben. Gäste dürfen sich auf ein grosses kulturelles Angebot sowie zahlreiche Restaurants und Bars freuen.

Durch starke Winde in der Cookstrasse kam die Stadt zu ihrem Beinamen „Windiges Wellington“. Unsere Spezialisten kennen sich aus und stellen Ihnen gerne Ihre Reise in die Hauptstadt Neuseelands zusammen.

Copthorne Hotel Wellington Oriental BayHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Wellington
Das Hotel liegt an der Oriental Parade, nur 10 Gehminuten von zahlreichen Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten...
Ohtel WellingtonHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Wellington
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Peka Peka
Versteckt in den Sanddünen des Peka Peka Strandes befindet sich das Atahuri B&B. Hier können Sie die reine Luft der...
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Kapiti Island liegt rund 5 km vor der Südwestküste der Nordinsel und rund eine Fahrstunde nördlich von Wellington....

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