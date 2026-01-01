Queenstown Unterkünfte im Überblick
Ein Zentrum für Abenteuertourismus
Blanket Bay
Preis auf Anfrage
Glenorchy
Platziert am Ufer des Lake Wakatipu bietet die Lodge eine atemberaubende Kulisse auf die Humboldt Berge. Die...
Rosewood Matakauri
Preis auf Anfrage
Queenstown
Die Matakauri Lodge ist spektakulär über dem Lake Wakatipu gelegen und bietet atemberaubende Ausblicke auf die...
QT Queenstown
Preis auf Anfrage
Queenstown
Das QT Queenstown liegt erhöht an der Esplanade und bietet einen tollen Blick über die Remarkable Gebirgskette und...
Millennium Queenstown
Preis auf Anfrage
Queenstown
Unweit der Shoppingmeile und des Stadtzentrums liegt das gute Mittelklassehotel.
EcoScapes
Preis auf Anfrage
Glenorchy
Am Ende einer 40-minütigen Fahrt von Queenstown entlang des Lake Wakatipu nach Glenorchy gelangen Sie zum EcoScapes.
Kamana Lakehouse
Preis auf Anfrage
Queenstown
Das Kamana Lakehouse liegt nur 5 Fahrminuten vom Zentrum von Queenstown entfernt und bietet einen atemberaubenden...
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