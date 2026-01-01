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Queenstown, Neuseeland

Queenstown Unterkünfte im Überblick

Ein Zentrum für Abenteuertourismus

Queenstown befindet sich auf der neuseeländischen Südinsel am Ufer des Lake Wakatipu. Die Stadt wurde als Destination für Abenteuertourismus bekannt, eignet sich aber auch als Ausgangspunkt für die Erkundung von Weingütern und historischer Bergbauorte der Umgebung. Daneben gibt es eine Vielzahl verschiedener Freizeitangebote, die Gästen Adrenalinkicks pur bieten! Hierzu zählen Bungeesprünge, Mountainbiking und ein gut ausgebautes Netz von Wanderwegen. Im Winter locken die Skigebiete in den Remarkables und am Coronet Peak Wintersportler an.

In der Innenstadt finden Gäste auch Bars und Restaurants, die zum Entspannen und Geniessen einladen. Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der Planung Ihrer Ferien in Queenstown.

Blanket BayHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Glenorchy
Platziert am Ufer des Lake Wakatipu bietet die Lodge eine atemberaubende Kulisse auf die Humboldt Berge. Die...
Rosewood MatakauriHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Queenstown
Die Matakauri Lodge ist spektakulär über dem Lake Wakatipu gelegen und bietet atemberaubende Ausblicke auf die...
QT QueenstownHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Queenstown
Das QT Queenstown liegt erhöht an der Esplanade und bietet einen tollen Blick über die Remarkable Gebirgskette und...
Millennium QueenstownHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Queenstown
Unweit der Shoppingmeile und des Stadtzentrums liegt das gute Mittelklassehotel.
EcoScapesHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Glenorchy
Am Ende einer 40-minütigen Fahrt von Queenstown entlang des Lake Wakatipu nach Glenorchy gelangen Sie zum EcoScapes.
Kamana LakehouseHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Queenstown
Das Kamana Lakehouse liegt nur 5 Fahrminuten vom Zentrum von Queenstown entfernt und bietet einen atemberaubenden...

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