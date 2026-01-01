Neuseeland Abenteuer Reisen
Adrenalin pur in der Natur vom Spezialisten
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Wilde Küste und Vulkane
Neuseeland hat nicht nur grüne Hügel mit grasenden Schafen und stille Buchten mit weissen Sandstränden zu bieten. Es gibt auch noch eine andere, wilde Seite. Gäste können Exkursionen durch eine nahezu undurchdringliche Wildnis unternehmen, Gletscherwanderungen machen oder River Rafting durchführen. Hier ist es, das ursprüngliche Land aus Feuer und Wasser für Touristen, die Aktivität und Action suchen.
Unternehmen Sie Trekkings zu rauchenden Vulkanen am Fuss des Waimangu und erleben Sie so die wilde Westküste. Freunde des Wassersports können in wilden Gewässern Kanu fahren, sich beim Kajaken versuchen oder Bungee-Jumping erleben. Neuseeland hat für jeden Abenteurer etwas zu bieten.
Heisse Quellen
Sind Sie angekommen, haben Sie schon einen langen Flug hinter sich oder waren vorher schon auf einer Australien Rundreise. Für diejenigen, die jetzt in Neuseeland das Abenteuer suchen, bieten sich ein Neuseeland Camping Angebot an. Andere wiederum bevorzugen Hike & Drive. Biker erleben Einblicke in die Lebensgewohnheiten der Ureinwohner. Interessante Ziele sind die Stadt Auckland oder Rotorua mit seinen warmen Thermalbädern, die einem gestressten und strapazierten Körper neue Energie zuführen.
Trauen Sie sich noch keine Radtouren auf Neuseeland zu, vermitteln wir Ihnen schon bei Ihrer Ankunft am Flughafen einen Mietwagen und sind bei der Planung Ihrer Touren behilflich.
Wir buchen Ihre Unterkünfte und erklären Ihnen, die Highlights dieses faszinierenden Landes. So können Sie eine Mietwagenrundreise durch Neuseeland machen, bei der Sie die Vielfältigkeit der Landschaften Neuseelands erleben.
Abenteuer Trekking
Gäste werden ab und an Bekanntschaft mit einem merkwürdigen Vogel machen, nämlich dem Kiwi. Dieser Vogel kann fast alles, aber nur nicht fliegen. Deswegen glauben die Neuseeländer, dass sich die Natur hier einen Streich erlaubt hat. Besucher werden auch kein Grosswild finden, was aber angesichts der grandiosen Landschaftsbilder nichts macht. Bei Tagestouren zu den Klippen von Toka Ta wird man eindringen in das Refugium der Maori, für die der vorgelagerte Fels, der Nugget Point, heilig ist.
Zudem ist er die Brutstätte zahlreicher Seevögel. Bei Waitomo können Sie Blackwater Rafting in einem Höhlen-Labyrinth machen. Über der Halbinsel Taranaki thront der Gipfel des Mount Egmont. Lassen Sie Ihre Neuseeland Reisen zum Erlebnis werden und planen Sie mit uns Ihre Neuseeland Adventures. Vertrauen Sie unseren Spezialisten.
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