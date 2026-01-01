Knecht Reisegruppe Gütesiegel
neuseeland Reisen Gütesiegel
neuseelandreisen
Bay of Island, Neuseeland

Bay of Island Hotels und Lodges

Buchten mit subtropischem Klima

Bei der Bay of Islands handelt es sich um eine 144 Inseln und traumhafte Küstenabschnitte umfassende Bucht auf der neuseeländischen Nordinsel. Gäste verbringen hier abwechslungsreiche Ferien und erholsame Badetage, erleben abenteuerliche Segeltörns oder den traditionellen Fischfang. James Cook war im Jahr 1769 der erste Europäer, der die Bay of Islands betrat. Die Inseln sind heute Zufluchtsstätte für einheimische bedrohte Tierarten.

Auf der Bay of Islands befindet sich die Grabstätte des österreichischen Künstlers Friedensreich Hundertwasser, der auf seinem Anwesen in Kaurinui seine letzten Lebensjahre verbrachte. Unsere Spezialisten planen gerne mit Ihnen gemeinsam Ihre Ferien auf den traumhaften Inseln!

Eagles NestHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Russell
Die spektakuläre Lage des Eagles Nest auf dem Hügel einer Halbinsel überzeugt jeden Gast. Trotz der abgeschiedenen...
The Sanctuary @ Bay of IslandsHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Opua
Die Lodge liegt malerisch in einem privaten Waldabschnitt und bietet eine schöne Aussicht über den Veronica Channel.
Copthorne Bay of IslandsHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Paihia
Die Unterkunft liegt malerisch in der Bay of Islands, eingebettet in einem schönen Garten und direkt am Meer. Der...

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Abenteuer in Neuseeland

Von actionreichen Wanderungen bis hin zu diversen Wassersportarten

Ferien mit Kindern

Erleben Sie Neuseeland mit der gesamten Familie

Flitterwochen

Romantische Flitterwochen im wunderschönen Neuseeland

Reiseinformationen

Alles für die perfekte Ferienplanung

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Neuseeland-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren