Bay of Island Hotels und Lodges
Buchten mit subtropischem Klima
Eagles Nest
Preis auf Anfrage
Russell
Die spektakuläre Lage des Eagles Nest auf dem Hügel einer Halbinsel überzeugt jeden Gast. Trotz der abgeschiedenen...
The Sanctuary @ Bay of Islands
Preis auf Anfrage
Opua
Die Lodge liegt malerisch in einem privaten Waldabschnitt und bietet eine schöne Aussicht über den Veronica Channel.
Copthorne Bay of Islands
Preis auf Anfrage
Paihia
Die Unterkunft liegt malerisch in der Bay of Islands, eingebettet in einem schönen Garten und direkt am Meer. Der...
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