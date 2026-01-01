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Abel Tasman NP, Neuseeland

Abel Tasman Unterkünfte im Überblick

Ferien in einem atemberaubenden Naturschutzgebiet

Der Abel Tasman Nationalpark befindet sich an der Nordküste der Südinsel Neuseelands. Mit seinen über 220 Quadratkilometern Grösse besticht er durch goldfarbene, menschenleere Sandstrände, ein gut ausgebautes Netz an Wanderwegen und eine wunderschöne Buschlandschaft. Gäste finden dank des türkisfarbenen Wassers optimale Voraussetzungen zum Kajakfahren. Sie können viele der heimischen Seevögel beobachten und mit etwas Geduld entdecken Sie Robben oder Zwergpinguine. Geniessen Sie die Naturschönheiten des Abel Tasman Nationalparks ausgiebig und planen Sie für Ihren Besuch wenigstens zwei Tage ein. Unsere Neuseeland Spezialisten kennen sich aus und ermöglichen Ihren Aufenthalt in einer beeindruckenden Natur.

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