Neuseeland Wanderferien vom Spezialisten
Wandern – wie in einer Märchenwelt
Die vielfältige Natur Neuseelands erleben
Küstenpfade, Waldwanderwege, Klippen und Vulkane
Im milden Klima der Nordinsel führen wunderbare Wanderwege durch die wilde, grüne Natur im Inneren der Insel und Küstenpfade zu der bekannten subtropischen Sehenswürdigkeit Bay of Islands. Der Ausblick auf die etwa 150 unberührten Inseln besticht durch das unglaublich türkisfarbene Wasser in wild zerklüfteten Buchten. Oder Sie wählen individuelle Wanderrouten auf kilometerlangen Wanderwegen durch die verschiedenen Vegetationsstufen des Tongariro Nationalparks.
Schwefelquellen und weitere Naturphänomene vulkanischen Ursprungs rund um Rotorua schaffen eine geheimnisvolle Atmosphäre. Während Ihres Trekkings werden Sie immer wieder interessante Orte erleben, die von der Kultur und Geschichte Neuseelands und den Ureinwohnern, den Maori, berichten.
Trekkingferien auf der abwechslungsreichen Südinsel
Die Südinsel bietet Ihnen mit ihrer Vielfalt genau das, was Sie von Wanderferien erwarten: Wasserfälle, die sich tosend von hohen Bergen stürzen, Fjorde, Eisberge und gleichzeitig traumhafte Strände. Die Jahreszeiten sind im Süden stärker ausgeprägt als im Norden. Zudem ist dieser auch dünner besiedelt. Trekken Sie durch die Neuseeländischen Alpen und seien Sie fasziniert von dem zumeist schneebedeckten Aoraki/Mount Cook. Begleitet werden Sie von zahlreichen Schafherden. Beobachten Sie den scheuen Kiwi und ganz im Süden possierliche Pinguine und Robben.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Neuseeland-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Neuseeland Schiffsreisen vom Spezialisten
- Neuseeland Hotels & Lodges vom Spezialisten
- Neuseeland Camperferien vom Spezialisten
- Neuseeland Fly & Drive vom Spezialisten
- Neuseeland Reisen vom Spezialisten
- Nachhaltiger Tourismus
- Pioniere der Reiseindustrie
- Beste Reisezeit für Neuseeland
- Romantische Neuseeland Hochzeitsreisen
- Neuseeland Familienferien
- Neuseeland Abenteuer Reisen
- Alle Neuseeland Reiseinformationen