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Napier, Neuseeland

Napier Unterkünfte im Überblick

Ferien inmitten einer Art déco Architektur

Die Küstenstadt Napier befindet sich auf der neuseeländischen Nordinsel in der Hawke's Bay, die sich wegen ihres mediterranen Klimas hervorragend für den Weinanbau eignet. Die Stadt wurde nach einem Erdbeben komplett neu aufgebaut. Sie ist für ihre Sehenswürdigkeiten der im Art déco Stil der dreissiger Jahre errichteten Gebäude bekannt. Hierzu zählt unter anderem das Daily Telegraph Building, das mit einem Zickzack-Design versehen wurde. Auch andere Gebäude, wie die ASB-Bank, zeigen Schmucksymbole der Maori mit ihren typischen Mustern.

Wahrzeichen von Napier ist die Maori-Jungfrau, die Pania of the Reef Statue an der Meerespromenade. Unsere Spezialisten kennen sich aus und beraten Sie gern!

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Te Awanga
Die Farm at Cape Kidnappers thront spektakulär über der Hawke’s Bay und bietet eine wunderschöne Aussicht über...
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Napier
Das Hotel besticht durch die Aussicht auf die Küste und liegt rund 5 Autominuten vom Stadtzentrum von Napier...
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Napier
Das Hotel liegt nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt, am Ufer der schönen Hawke’s Bay.

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