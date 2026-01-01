Napier Unterkünfte im Überblick
Ferien inmitten einer Art déco Architektur
Rosewood Cape Kidnappers
Preis auf Anfrage
Te Awanga
Die Farm at Cape Kidnappers thront spektakulär über der Hawke’s Bay und bietet eine wunderschöne Aussicht über...
The Crown Hotel
Preis auf Anfrage
Napier
Das Hotel besticht durch die Aussicht auf die Küste und liegt rund 5 Autominuten vom Stadtzentrum von Napier...
Scenic Hotel Te Pania
Preis auf Anfrage
Napier
Das Hotel liegt nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt, am Ufer der schönen Hawke’s Bay.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Neuseeland-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Marlborough: unsere Hotels und Lodges
- Marlborough Sounds Unterkünfte im Überblick
- Martinborough Unterkünfte im Überblick
- Matauri Bay Unterkünfte im Überblick
- Nelson Hotels und Lodges
- Queenstown Unterkünfte im Überblick
- Rotorua Unterkünfte im Überblick
- Taupo: unsere Hotels und Lodges
- Te Anau Hotels und Lodges
- Tongariro Hotels und Lodges
- Waiheke Island Unterkünfte im Überblick
- Wanaka Unterkünfte im Überblick