Legendäres Neuseeland ab Auckland

1 . Tag Auckland - Coromandel Durch weites Weideland erreichen Sie die Coromandel Halbinsel. Wenn die Gezeiten es zulassen, werden Sie am Hot Water Beach ein heisses Bad nehmen.

2 . Tag Coromandel - Rotorua Der heutige Tag steht im Zeichen der Spielfilme. Zuerst wandern oder Kajaken Sie zur Cathedral Cove, bekannt aus den «Chroniken von Narnia», bevor es zu den Hobbiton Filmsets geht. Hier geniessen Sie eine Führung durch die Kulisse.

3 . Tag Rotorua Nutzen Sie den heutigen Tag, um Rotorua auf optionalen Ausflügen zu erkunden. Bei einer Rafting oder Zip Line Tour steigt der Adrenalinspiegel. Ihr Guide gibt gerne Empfehlungen ab.

4 . Tag Rotorua - Murupara In Te Puia erfahren Sie heute mehr über die Geschichte und Kultur der Maoris und Sie besuchen den Pohutu Geysir. Ihrer Unterkunft Kohutapu Lodge ist Teil einer Maori Gemeinde und Sie können den Haka lernen, mit Flachs Ihren eigenen Teller weben und ein traditionelles Hangi (Essen aus dem Erdofen) geniessen.

5-6 . Tag Murupara - Taupo Vorbei an faszinierenden Schlammpools und den tosenden Stromschnellen der Huka Wasserfälle erreichen Sie Taupo. Der Rest des Tages und der Folgetag stehen zu Ihrer freien Verfügung. Segeln Sie über den Lake Taupo oder lassen Sie den Puls steigen bei einem Fallschirm oder Bungee Jumping Sprung. Nutzen Sie den vollen Tag um das 19.4 km lange Tongariro Crossing zu erleben.

7 . Tag Taupo - Wellington Heute steht die längere Fahrt nach Wellington durch den Tongariro Nationalpark auf dem Programm. Am Nachmittag erreichen Sie die Hauptstadt Wellington und es bleibt noch Zeit um die Weta Workshops, wo die Spezialeffekte für «Herr der Ringe» und «Avatar» hergestellt wurden, zu besuchen.

8 . Tag Wellington - Kaikoura Ihr Reiseleiter wird Ihnen heute Morgen einige seiner Lieblingsplätze in Wellington zeigen. Am Nachmittag folgt die Fährüberfahrt durch den atemberaubenden Marlborough Sound. Entlang der wunderschönen Ostküste geht es nach Kaikoura, die Heimat von Walen und Delfinen.

9 . Tag Kaikoura - Christchurch Nutzen Sie den Vormittag für einen optionalen Dolphin Swim oder eine Whale Watching Tour. Vorbei an einer Seehundkolonie geht es anschliessend zur Gartenstadt Christchurch.

10 . Tag Christchurch - MacKenzie Auf einer Stadtrundfahrt erfahren Sie auf welche coole Art die Stadt nach dem tragischen Erdbeben von 2011 wieder aufgebaut wurde. Der türkisfarbene Lake Tekapo mit seiner Bergkulisse und der kleinen «Church of the Good Shepherd» ist ein beliebtes Fotomotiv. Am Abend besuchen Sie das Dark Sky Reserve und lernen mehr über die Sterne und Galaxien.

11-12 . Tag MacKenzie - Queenstown Die optionale Wanderung auf den Mt. John belohnt mit einem atemberaubenden Blick auf die Südalpen. Mehrere Fotostopps auf dem Weg nach Queenstown erlauben Ihnen spektakuläre Bilder zu schiessen. Beim Home of Bungy in der Kawarau Schlucht entscheiden Sie, ob Sie springen (optional) oder nur zuschauen. Egal, ob Sie ein Adrenalinjunkie, ein Wanderer oder ein Weinkenner sind, der frei Tag in Queenstown bietet für jeden etwas. Auch ein Tagesausflug zum bekannten Milford Sound ist möglich.

13 . Tag Queenstown - Wanaka Am Nachmittag geht es ins historische Arrowtown mit seiner Goldgräber Geschichte. Das ruhigere Tagesziel Wanaka liegt am gleichnamigen See und lädt zu spannenden Wanderungen und Radtouren ein.

14 . Tag Wanaka - Franz Josef Nutzen Sie den Vormittag für einen optionalen Ausflug. Besuchen Sie Mou Waho Island für einen Naturspaziergang oder wagen Sie eine Flugstunde. Vorbei am Lake Wanaka und Lake Hawea fahren Sie zum Haast Pass mit tossenden Wasserfällen, bevor es ins ewige Eis geht.

15 . Tag Franz Josef Heute können Sie in einer örtlichen Galerie Ihren eigenen Pounamu (grüner Jade) Anhänger schnitzen. Wenn das Wetter mitspielt, lohnt sich anschliessend ein optionaler Helikopterflug mit Landung auf dem Gletscher.

16-17 . Tag Franz Josef - Punakaiki Entlang der beeindruckenden Westküstenstrasse besuchen Sie eine Jade Fabrik. Die nächsten zwei Nächte verbringen Sie in einer Regenwaldunterkunft bei Punakaiki. Verpassen Sie nicht einen Besuch bei den Pancake Rocks. Optional wird ein Kurs im Knochenschnitzen und eine Reise auf einem Gummischlauch durchs lokale Höhlensystem angeboten.

18-19 . Tag Punakaiki - Abel Tasman Auf dem Weg zum Abel Tasman Nationalpark stocken Sie Ihre Vorräte in Nelson auf. Der Nationalpark überrascht mit üppigen Wäldern, goldenen Sandstränden, geschützten Buchten sowie Robben, Delfinen und Vögeln. Nutzen Sie die Zeit für eine Wanderung im Nationalpark oder ein Kajak Abenteuer zum Split Apple Rock.

20 . Tag Abel Tasman - Wellington Als letztes Highlight lernen Sie heute wie man ein traditionelles Waka (Maori-Kriegskanu) paddelt und Sie hören eine Karakia (Maori Schutzsegnung), während Sie auf dem Wasser sind. Mit der Fähre geht es am späteren Nachmittag zurück nach Wellington, wo die Rundreise endet, sie aber eine weitere Nacht inbegriffen haben.