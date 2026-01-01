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Legendäres Neuseeland ab Auckland

Diese Kleingruppen Rundreise ist ausgelegt für junge und jung gebliebene Reisende. Sie bietet von der idyllischen Coromandel Peninsula über ein geothermisches Wunderland mit Geysiren, Landschaften aus Mittelerde, Abenteuer in Glühwürmchenhöhlen, einsame Strände im Abel Tasman Nationalpark sowie mächtige Alpen mit Gletschern alles. Zudem gibt es ein grosses Angebot an optionalen Aktivitäten wie Bungy Jumping, Jetbootfahren und noch viel mehr.

Reisedaten 2024
05.04. - 24.04.
03.05.

- 22.05.
31.05. - 19.06.
05.07. - 24.07.
02.08. - 21.08.
30.08. - 18.09.
06.09. - 25.09.
27.09. - 16.10.
04.10. - 23.10.
11.10. - 30.10.
18.10. - 06.11.
25.10. - 13.11.
01.11. - 20.11.
15.11. - 04.12.
22.11. - 11.12.
29.11. - 18.12.

Reisedaten 2025
11.01. - 30.01.
08.02. - 27.02.
15.02. - 06.03.
01.03. - 20.03.
08.03. - 27.03.
14.03. - 02.04.

Legendäres Neuseeland ab Auckland
Preis auf Anfrage
ab Auckland bis Wellington
Highlights:
- Coromandel Halbinsel
- Gartenstadt Christchurch
- Franz Josef-Gletscher
- Felsformation der Pancake Rocks in Punakaiki
Icon calendar 20 Tage / 19 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Auckland - Coromandel

Durch weites Weideland erreichen Sie die Coromandel Halbinsel. Wenn die Gezeiten es zulassen, werden Sie am Hot Water Beach ein heisses Bad nehmen.

2. Tag Coromandel - Rotorua

Der heutige Tag steht im Zeichen der Spielfilme. Zuerst wandern oder Kajaken Sie zur Cathedral Cove, bekannt aus den «Chroniken von Narnia», bevor es zu den Hobbiton Filmsets geht. Hier geniessen Sie eine Führung durch die Kulisse.

3. Tag Rotorua

Nutzen Sie den heutigen Tag, um Rotorua auf optionalen Ausflügen zu erkunden. Bei einer Rafting oder Zip Line Tour steigt der Adrenalinspiegel. Ihr Guide gibt gerne Empfehlungen ab.

4. Tag Rotorua - Murupara

In Te Puia erfahren Sie heute mehr über die Geschichte und Kultur der Maoris und Sie besuchen den Pohutu Geysir. Ihrer Unterkunft Kohutapu Lodge ist Teil einer Maori Gemeinde und Sie können den Haka lernen, mit Flachs Ihren eigenen Teller weben und ein traditionelles Hangi (Essen aus dem Erdofen) geniessen.

5-6. Tag Murupara - Taupo

Vorbei an faszinierenden Schlammpools und den tosenden Stromschnellen der Huka Wasserfälle erreichen Sie Taupo. Der Rest des Tages und der Folgetag stehen zu Ihrer freien Verfügung. Segeln Sie über den Lake Taupo oder lassen Sie den Puls steigen bei einem Fallschirm oder Bungee Jumping Sprung. Nutzen Sie den vollen Tag um das 19.4 km lange Tongariro Crossing zu erleben.

7. Tag Taupo - Wellington

Heute steht die längere Fahrt nach Wellington durch den Tongariro Nationalpark auf dem Programm. Am Nachmittag erreichen Sie die Hauptstadt Wellington und es bleibt noch Zeit um die Weta Workshops, wo die Spezialeffekte für «Herr der Ringe» und «Avatar» hergestellt wurden, zu besuchen.

8. Tag Wellington - Kaikoura

Ihr Reiseleiter wird Ihnen heute Morgen einige seiner Lieblingsplätze in Wellington zeigen. Am Nachmittag folgt die Fährüberfahrt durch den atemberaubenden Marlborough Sound. Entlang der wunderschönen Ostküste geht es nach Kaikoura, die Heimat von Walen und Delfinen.

9. Tag Kaikoura - Christchurch

Nutzen Sie den Vormittag für einen optionalen Dolphin Swim oder eine Whale Watching Tour. Vorbei an einer Seehundkolonie geht es anschliessend zur Gartenstadt Christchurch.

10. Tag Christchurch - MacKenzie

Auf einer Stadtrundfahrt erfahren Sie auf welche coole Art die Stadt nach dem tragischen Erdbeben von 2011 wieder aufgebaut wurde. Der türkisfarbene Lake Tekapo mit seiner Bergkulisse und der kleinen «Church of the Good Shepherd» ist ein beliebtes Fotomotiv. Am Abend besuchen Sie das Dark Sky Reserve und lernen mehr über die Sterne und Galaxien.

11-12. Tag MacKenzie - Queenstown

Die optionale Wanderung auf den Mt. John belohnt mit einem atemberaubenden Blick auf die Südalpen. Mehrere Fotostopps auf dem Weg nach Queenstown erlauben Ihnen spektakuläre Bilder zu schiessen. Beim Home of Bungy in der Kawarau Schlucht entscheiden Sie, ob Sie springen (optional) oder nur zuschauen. Egal, ob Sie ein Adrenalinjunkie, ein Wanderer oder ein Weinkenner sind, der frei Tag in Queenstown bietet für jeden etwas. Auch ein Tagesausflug zum bekannten Milford Sound ist möglich.

13. Tag Queenstown - Wanaka

Am Nachmittag geht es ins historische Arrowtown mit seiner Goldgräber Geschichte. Das ruhigere Tagesziel Wanaka liegt am gleichnamigen See und lädt zu spannenden Wanderungen und Radtouren ein.

14. Tag Wanaka - Franz Josef

Nutzen Sie den Vormittag für einen optionalen Ausflug. Besuchen Sie Mou Waho Island für einen Naturspaziergang oder wagen Sie eine Flugstunde. Vorbei am Lake Wanaka und Lake Hawea fahren Sie zum Haast Pass mit tossenden Wasserfällen, bevor es ins ewige Eis geht.

15. Tag Franz Josef

Heute können Sie in einer örtlichen Galerie Ihren eigenen Pounamu (grüner Jade) Anhänger schnitzen. Wenn das Wetter mitspielt, lohnt sich anschliessend ein optionaler Helikopterflug mit Landung auf dem Gletscher.

16-17. Tag Franz Josef - Punakaiki

Entlang der beeindruckenden Westküstenstrasse besuchen Sie eine Jade Fabrik. Die nächsten zwei Nächte verbringen Sie in einer Regenwaldunterkunft bei Punakaiki. Verpassen Sie nicht einen Besuch bei den Pancake Rocks. Optional wird ein Kurs im Knochenschnitzen und eine Reise auf einem Gummischlauch durchs lokale Höhlensystem angeboten.

18-19. Tag Punakaiki - Abel Tasman

Auf dem Weg zum Abel Tasman Nationalpark stocken Sie Ihre Vorräte in Nelson auf. Der Nationalpark überrascht mit üppigen Wäldern, goldenen Sandstränden, geschützten Buchten sowie Robben, Delfinen und Vögeln. Nutzen Sie die Zeit für eine Wanderung im Nationalpark oder ein Kajak Abenteuer zum Split Apple Rock.

20. Tag Abel Tasman - Wellington

Als letztes Highlight lernen Sie heute wie man ein traditionelles Waka (Maori-Kriegskanu) paddelt und Sie hören eine Karakia (Maori Schutzsegnung), während Sie auf dem Wasser sind. Mit der Fähre geht es am späteren Nachmittag zurück nach Wellington, wo die Rundreise endet, sie aber eine weitere Nacht inbegriffen haben.

Aktiv Rundreise 20 Tage ab Auckland bis Wellington
Im Preis inbegriffen
  • Englisch sprechende Reiseleitung
  • Rundreise im komfortablen Bus
  • 19 Übernachtungen in High End Hostels
  • 1 Übernachtung bei einem kulturellen Erlebnis nur Mehrbett-, keine Einzelzimmer
  • 20 Frühstücke, 2 Abendessen, 1 Hangi Abendessen
  • 2 Fährüberfahrten zwischen Nord- und Südinsel
  • Ausflüge und Besichtigungen gemäss Programm
  • Ausführliche Reisedokumentation
Nicht im Preis inbegriffen
  • Flughafentransfers
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten
  • Optionale Aktivitäten
  • Persönliche Auslagen und Trinkgelder
Hinweise
  • Gepäcklimite 20 kg pro Person
  • Anreise am Tag vor Reisebeginn
  • Vorausbuchung der optionalen Ausflüge empfohlen

Preise
20 Tage / 19 Nächte Preis auf Anfrage

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