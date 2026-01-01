Kakapo ab Auckland

1 . Tag Auckland - Hokianga Abfahrt in Richtung Muriwai Beach an der Westküste. Eine kurze Wanderung bringt Sie zu einer Tümmler-Kolonie. Der uralte Wald von Waipoua wird Sie in seinen Bann ziehen. Besonders beeindruckend ist der 51 Meter hohe Baum «Tane Mahuta».

2 . Tag Hokianga - Bay of Islands Überqueren Sie mit der Fähre die Meeresenge für einen Strandspaziergang oder zum Sandboarden in den Dünen. Eine Reise in die Welt der Maori erleben Sie mit Footprints of Kupe, bevor es zum Waitangi Treaty Ground an der Bay of Islands geht. Hier erleben Sie eine kulturelle Aufführung im wunderschön geschnitzten Versammlungshaus.

3 . Tag Bay of Islands Per Katamaran erkundigen Sie heute die Bay of Islands. Mit etwas Glück und Geduld können Sie Delfine sehen. Zudem besuchen Sie die Stadt Russell, die ehemalige Hauptstadt von Neuseeland.

4 . Tag Bay of Islands - Auckland Auf der Rückfahrt nach Auckland erhaschen Sie wunderschöne Ausblicke über die Buchten. Unterwegs legen Sie bei der Kawiti Glühwürmchenhöhle einen Halt ein.

5 . Tag Auckland - Rotorua Die heutige Etappe führt ins Zentrum der Nordinsel. Unterwegs besuchen Sie die Karangahake Schlucht, wo Sie eine Wanderung machen und eine Kiwi Plantage. Anschliessend unternehmen Sie eine Segeltour auf dem Lake Rotoiti.

6 . Tag Rotorua Der heutige Vormittag in Rotorua steht zu Ihrer freien Verfügung. Geniessen Sie eine der optionalen Aktivitäten oder einen Spaziergang am See. Das Mittagessen nehmen Sie später auf der Farm der Familie Walmsley am wunderschönen Lake Tarawera ein.

7 . Tag Rotorua - Tongariro Nationalpark Sie besuchen den Wai-O-Tapu Park, wo Sie zischende Geysire und blubbernde Schlammlöcher entdecken. Auf der Fahrt in den Tongariro Nationalpark stoppen Sie bei den tosenden Huka Falls. Im Nationalpark angekommen, unternehmen Sie einen Spaziergang.

8-9 . Tag Tongariro Nationalpark - Wellington Weiter geht es nach Wellington, der Hauptstadt von Neuseeland. Vom Mt. Victoria geniessen Sie eine wundervolle Aussicht. Besuchen Sie am folgenden freien Tag das Nationalmuseum Te Papa oder den Weta Workshop, wo Sie hinter die Kulisse der Filme schauen können.

10 . Tag Wellington - Nelson Mit der «Interislander»-Fähre fahren Sie durch den malerischen Queen Charlotte Sound. Via die Weinregion Marlborough, wo Sie eine Weindegustation und ein leckeres Mittagessen erwartet, fahren Sie nach Nelson.

11 . Tag Abel-Tasman-Nationalpark Den heutigen Tag verbringen Sie im wunderschönen Abel-Tasman-Nationalpark. Wandern Sie durch den üppigen Regenwald und entspannen Sie anschliessend beim Picknick Mittagessen am Strand.

12 . Tag Nelson - Kaikoura Via Blenheim und entlang der Küste geht die Fahrt nach Kaikoura, dem Ausgangspunkt für Wal- und Delfinbeobachtungstouren. Der Nachmittag steht zu Ihrer freien Verfügung.

13 . Tag Kaikoura - Mount Cook Durch die spektakuläre Landschaft der Canterbury Plains erreichen Sie die türkisfarbenen Seen. Unterwegs nehmen Sie das Mittagessen auf der Akaunui Farm ein. Ihr Tagesziel der Mount Cook Nationalpark wird Sie mit seinem atemberaubenden Alpenpanorama begeistern.

14 . Tag Mount Cook - Queenstown Am Morgen erkunden Sie die Gegend am Fusse des Mount Cook. Anschliessend fahren Sie über den Lindis Pass nach Queenstown.

15 . Tag Milford Sound Entlang des Wakatipu-Sees fahren Sie zum Milford Sound. Auf dem Milford Sound unternehmen Sie eine Schifffahrt. Die Rückreise nach Queenstown erfolgt per Flugzeug (wetterabhängig).

16 . Tag Queenstown Der heutige Tag steht zu Ihrer freien Verfügung. Wandern Sie auf dem berühmten Routburn Track, oder degustieren Sie Wein im Gibbston Valley.

17 . Tag Queenstown - Wanaka Im Städtchen Arrowtown erfahren Sie mehr über die Goldgräbergeschichte der Region. Entlang der Crown Ranges und des Lake Hawea fahren Sie anschliessend nach Wanaka.

18 . Tag Wanaka - Franz Josef Gletscher Heute fahren Sie über den Haast-Pass und entdecken auf einer kurzen Wanderung Wälder, Wasserfälle und Felspools. Anschliessend geht die Reise weiter zu einem Aussichtspunkt am Lake Matheson mit atemberaubender Aussicht. Ihr heutiges Etappenziel ist Franz Josef.

19-20 . Tag Franz Josef Gletscher - Punakaiki Nutzen Sie den freien Vormittag für einen optionalen Rundflug mit Gletscherlandung. Entlang der Küste erreichen Sie Hokitika, wo Sie den Jade Schnitzer über die Schultern schauen können. Am freien Tag lohnt sich ein Spaziergang zu den Pancake Rocks und ein optionaler Ausflug zum Cape Foulwind.

21 . Tag Punakaiki - Christchurch Sie fahren entlang von spektakulären Bergstrassen über den Arthur’s Pass nach Christchurch wo die Rundreise endet.