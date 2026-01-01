Knecht Reisegruppe Gütesiegel
neuseeland Reisen Gütesiegel
neuseelandreisen
Nelson, Neuseeland

Nelson Hotels und Lodges

Idealer Ausgangspunkt für Nationalparks

Nelson City befindet sich in der Tasman Bay im Norden der Südinsel Neuseelands, etwa 125 Kilometer entfernt von Wellington. Nelson besticht durch seine Naturlandschaften, goldene Sandstrände, unberührte Wälder und schroffe Berge. Allerdings gibt es auch viele Sehenswürdigkeiten zu bestaunen. Herz der Stadt bildet die Christ Church Cathedral, welche im Art Déco Stil erbaut wurde. Daneben befindet sich die „World of WearableArt“, ein Museum über Mode und ein Automuseum. Gäste können sich im „Founders Historical Park & Brewery“ informieren, wie es in Nelson City früher ausgesehen hat.

Holzhäuser und ein wöchentlich stattfindender „Farmers' Market“ runden das Angebot ab. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten Ihre Reise in eine aussergewöhnliche, bunte Region zusammenstellen!

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Abenteuer in Neuseeland

Von actionreichen Wanderungen bis hin zu diversen Wassersportarten

Ferien mit Kindern

Erleben Sie Neuseeland mit der gesamten Familie

Flitterwochen

Romantische Flitterwochen im wunderschönen Neuseeland

Reiseinformationen

Alles für die perfekte Ferienplanung

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Neuseeland-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren