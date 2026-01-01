Lage und Anreise

Matauri Bay erreichen Sie am besten im Rahmen einer Selbstfahrerreise mit Mietwagen oder Camper. Wer aus der Schweiz anreist, landet in der Regel in Auckland und übernimmt dort das Fahrzeug; die Route führt anschliessend nordwärts durch Northland. Die Bucht selbst liegt an einer Nebenstrasse abseits der Hauptverbindung, was ihre Abgeschiedenheit erklärt. Die nächste grössere Ortschaft mit Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants ist Kerikeri; auch Paihia und Russell in der Bay of Islands eignen sich als Ausgangs- oder Anschlusspunkte. Planen Sie für die Etappen genügend Zeit ein – die Strassen in Northland sind vielerorts kurvig, dafür landschaftlich abwechslungsreich.

Was die Bucht auszeichnet

Bekannt ist Matauri Bay vor allem für die Cavalli Islands direkt vor der Küste. In deren Gewässern liegt das Wrack der Rainbow Warrior, des ehemaligen Greenpeace-Schiffs, das hier versenkt wurde und heute ein etabliertes Tauchziel ist; auf der Anhöhe über der Bucht erinnert ein Denkmal daran. Entsprechend zieht die Gegend Taucher, Schnorchler und Angler an. Der Strand selbst bleibt aber der Hauptgrund für einen Aufenthalt: baden, surfen, Küstenspaziergänge, Bootsausflüge – das Programm ergibt sich aus der Landschaft, nicht aus einer Attraktionenliste.

Für wen sich Matauri Bay eignet

Die Unterkünfte in dieser Gegend passen zu Reisenden, die auf ihrer Neuseeland-Route bewusst einen ruhigen Küstenstopp einbauen möchten – etwa als Kontrast zu den dichteren Etappen rund um Auckland oder in der Bay of Islands. Gut aufgehoben sind Sie hier, wenn Sie:

einige Tage an einem abgelegenen Strand ohne Trubel verbringen möchten,

tauchen, schnorcheln, surfen oder fischen wollen,

Northland vertieft erkunden statt nur durchfahren möchten,

Wert auf Landschaft und Weite legen und dafür auf ein grosses Gastronomie- und Unterhaltungsangebot vor Ort verzichten können.

Reisezeit und Kombinationen

Die Jahreszeiten verlaufen in Neuseeland entgegengesetzt zu Europa: Der Sommer fällt in die Monate Dezember bis Februar. Northland gilt als «winterless north», weil das Klima im Landesvergleich mild ist. Für Badeferien eignen sich die Sommermonate am besten; Wanderungen und Besichtigungen sind grundsätzlich ganzjährig möglich.

Auf einer Nordinsel-Route lässt sich Matauri Bay gut verbinden: mit der Bay of Islands im Süden, mit Cape Reinga an der Nordspitze oder mit der Westküste Northlands rund um den Hokianga Harbour und den Waipoua Forest, in dem die grossen Kauri-Bäume stehen. Unten auf dieser Seite finden Sie die Unterkünfte, die wir in und um Matauri Bay anbieten. Unsere Neuseeland-Spezialisten kennen die Region aus eigener Erfahrung und fügen den Aufenthalt in eine stimmige Route ein – vom einzelnen Zwischenstopp bis zur kompletten Selbstfahrerreise.