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  Christchurch, Neuseeland

Christchurch Hotels und Lodges

Erlebnisse voller Adrenalin und Natur

Das an der Ostküste der Südinsel Neuseelands gelegene Christchurch ist für seinen starken britischen Einfluss bekannt, der sich auch deutlich in der Architektur der Stadt zeigt. Durch das Zentrum schlängelt sich der Avon. Allerdings wurden 2010 und 2011 zahlreiche Gebäude durch ein Erdbeben zerstört. Gäste können nur zwei Stunden vom internationalen Flughafen entfernt fast allen Sportarten nachgehen! Egal, ob Sie in einem Wintersportort Ski fahren möchten, Golf spielen, Bungee-Jumping wagen, Raften oder Windsurfen – hier ist wirklich für jeden etwas dabei.

Eine ungebändigte Natur erleben Sie beim Whalewatching. Lassen Sie sich von unseren Neuseeland Spezialisten ein für Sie massgeschneidertes Reiseprogramm einschliesslich eines Halts in der fantastischen Stadt Christchurch zusammenstellen!

The George HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Christchurch
Das George Hotel liegt direkt neben dem Hagley Park und bietet tolle Ausblicke auf den Avon River. Die Innenstadt und...
Crowne PlazaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Christchurch
Das Hotel liegt ideal inmitten des Stadtzentrums und erlaubt daher, sämtliche Sehenswürdigkeiten innerhalb weniger...
Pure PodsHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Christchurch
Die 10 Südinsel Pure Pods liegen an der Ostküste zwischen Kaikoura und Christchurch, auf der Akaroa Halbinsel, in...
Orari B&BHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Christchurch
Rund 5 Gehminuten trennen das Orari B&B vom Stadtzentrum. Vis-à-vis des Hotels befindet sich das Kunstmuseum und in...

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