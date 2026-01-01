Christchurch Hotels und Lodges
Erlebnisse voller Adrenalin und Natur
The George Hotel
Preis auf Anfrage
Christchurch
Das George Hotel liegt direkt neben dem Hagley Park und bietet tolle Ausblicke auf den Avon River. Die Innenstadt und...
Crowne Plaza
Preis auf Anfrage
Christchurch
Das Hotel liegt ideal inmitten des Stadtzentrums und erlaubt daher, sämtliche Sehenswürdigkeiten innerhalb weniger...
Pure Pods
Preis auf Anfrage
Christchurch
Die 10 Südinsel Pure Pods liegen an der Ostküste zwischen Kaikoura und Christchurch, auf der Akaroa Halbinsel, in...
Orari B&B
Preis auf Anfrage
Christchurch
Rund 5 Gehminuten trennen das Orari B&B vom Stadtzentrum. Vis-à-vis des Hotels befindet sich das Kunstmuseum und in...
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