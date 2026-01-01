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Milford Sound, Neuseeland

Neuseeland Hotels & Lodges vom Spezialisten

Baumhaus-Lodges und Luxusresorts

Wollen Sie die Gastfreundschaft Neuseelands erleben, wissen aber noch nicht, wo Sie unterkommen werden? Dann wenden Sie sich an unsere Spezialisten, die Ihnen beratend zur Seite stehen und Ihnen ein attraktives Angebot mit geprüften Hotels in Neuseeland zusammenstellen!

Hotels nach Regionen

Abel Tasman NP
Auckland
Bay of Island
Christchurch
Coromandel
Dunedin
Fox- und Franz Josef Gletscher
Kaikoura
Kauri Coast
Lake Tekapo
Marlborough
Marlborough Sounds
Martinborough
Matauri Bay
Napier
Nelson
Queenstown
Rotorua
Taupo
Te Anau
Tongariro
Waiheke Island
Wanaka
Wellington
Westküste

Neuseeland hat für jeden die passende Unterkunft

Eins mit der Natur

Checken Sie ein in Hotels direkt an traumhaften Stränden, wie denen der Bay of Islands, am Fusse grüner Berge! Möchten Sie sich jedoch unmittelbar ins Getümmel stürzen, finden Sie selbstverständlich auch genügend Hotels in den Städten. Im Lande der Maori werden fast alle Ferienwünsche erfüllt. Genauso vielseitig wie das Land selbst, so variantenreich ist auch Ihre Unterbringung. Mensch und Natur sind und bleiben in Neuseeland eins, egal, ob Sie das Land individuell oder in Form einer Mietwagenrundreise kennenlernen.

Frische Austern und andere kulinarische Genüsse

Die Bandbreite der Unterkünfte im Land der weissen Wolke reicht von exklusiven Baumhäusern über Mittelklassehotels bis hin zu luxuriösen Resorts. Sie werden von Anfang bis Ende Ihrer Ferien umsorgt – egal, ob Sie auf der Nord- oder auf der Südinsel unterkommen. Genauso werden Sie kulinarische Genüsse erleben, denn einige Gegenden gelten als regelrechtes Schlaraffenland für Gaumenfreuden. In Kaikoura und Punakaiki geniessen Sie schmackhafte, fangfrische Austern und einige Hotels werben mit ihrer hervorragenden Küche.

Vier-Sterne-Baumhaus oder Hotel unter Wolkenkratzern

Wenn es Sie eher in eine Stadt zieht und Sie nicht in einem Baumhaus der 4-Sterne Lodge Hapuku bei Kaikoura übernachten wollen, können Sie ein preiswertes Hotel unter den Wolkenkratzern Aucklands buchen. Oder Sie wählen ein Hotel in Christchurch – dank der nahen Skigebiete ein Paradies für Winterurlauber. Auch die Hauptstadt Wellington zieht viele Besucher an. Von einfachen Lodges bis hin zu luxuriösen Resorts: Neuseeland hat auch für Sie das Richtige im Angebot!

Allerdings ist das Land nicht überlaufen, sondern geniesst noch immer den Status eines Geheimtipps. Wenden Sie sich an unsere Neuseeland Spezialisten, die mit Ihnen gemeinsam Ihre ganz persönlichen Neuseeland Ferien gestalten!

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Abenteuer in Neuseeland

Von actionreichen Wanderungen bis hin zu diversen Wassersportarten

Ferien mit Kindern

Erleben Sie Neuseeland mit der gesamten Familie

Flitterwochen

Romantische Flitterwochen im wunderschönen Neuseeland

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