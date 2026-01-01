Neuseeland Hotels & Lodges vom Spezialisten
Baumhaus-Lodges und Luxusresorts
Neuseeland hat für jeden die passende Unterkunft
Eins mit der Natur
Checken Sie ein in Hotels direkt an traumhaften Stränden, wie denen der Bay of Islands, am Fusse grüner Berge! Möchten Sie sich jedoch unmittelbar ins Getümmel stürzen, finden Sie selbstverständlich auch genügend Hotels in den Städten. Im Lande der Maori werden fast alle Ferienwünsche erfüllt. Genauso vielseitig wie das Land selbst, so variantenreich ist auch Ihre Unterbringung. Mensch und Natur sind und bleiben in Neuseeland eins, egal, ob Sie das Land individuell oder in Form einer Mietwagenrundreise kennenlernen.
Frische Austern und andere kulinarische Genüsse
Die Bandbreite der Unterkünfte im Land der weissen Wolke reicht von exklusiven Baumhäusern über Mittelklassehotels bis hin zu luxuriösen Resorts. Sie werden von Anfang bis Ende Ihrer Ferien umsorgt – egal, ob Sie auf der Nord- oder auf der Südinsel unterkommen. Genauso werden Sie kulinarische Genüsse erleben, denn einige Gegenden gelten als regelrechtes Schlaraffenland für Gaumenfreuden. In Kaikoura und Punakaiki geniessen Sie schmackhafte, fangfrische Austern und einige Hotels werben mit ihrer hervorragenden Küche.
Vier-Sterne-Baumhaus oder Hotel unter Wolkenkratzern
Wenn es Sie eher in eine Stadt zieht und Sie nicht in einem Baumhaus der 4-Sterne Lodge Hapuku bei Kaikoura übernachten wollen, können Sie ein preiswertes Hotel unter den Wolkenkratzern Aucklands buchen. Oder Sie wählen ein Hotel in Christchurch – dank der nahen Skigebiete ein Paradies für Winterurlauber. Auch die Hauptstadt Wellington zieht viele Besucher an. Von einfachen Lodges bis hin zu luxuriösen Resorts: Neuseeland hat auch für Sie das Richtige im Angebot!
Allerdings ist das Land nicht überlaufen, sondern geniesst noch immer den Status eines Geheimtipps. Wenden Sie sich an unsere Neuseeland Spezialisten, die mit Ihnen gemeinsam Ihre ganz persönlichen Neuseeland Ferien gestalten!
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