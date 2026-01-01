Lake Tekapo: unsere Hotels und Lodges
Ferien an einem türkisblau leuchtenden See
Peppers Bluewater Resort Lake Tekapo
Preis auf Anfrage
Tekapo
Das Peppers Bluewater Resort liegt am grössten Gletschersee Neuseelands, dem Lake Takapo. Nach Christchurch oder...
The Hermitage Hotel
Preis auf Anfrage
Mount Cook
Die spektakuläre Lage am Fusse des Mount Cook überrascht viele Gäste. Bereits die Fahrt zum Hotel ist einzigartig.
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