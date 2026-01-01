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Nugget Point, Neuseeland

Alle Neuseeland Reiseinformationen

Ferien vom Spezialisten in Neuseeland buchen

Hier finden Sie hilfreiche Reisetipps für Ferien in Neuseeland. Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne und jederzeit an unsere Reisespezialisten wenden.

Die wichtigsten Informationen im Überblick

Die Flugzeit von der Schweiz aus beträgt je nach Verbindung zwischen 19 und 24 Stunden. Anreiseoptionen haben Sie hier mit jeweils einem Zwischenstopp mit Cathay Pacific über Hongkong, mit Emirates über Dubai und mit Singapore Airlines über Singapore.

Eine Lizenz für das Fischen im Meer ist nicht notwendig.

Sie planen einen Aktivurlaub? Unsere Reisespezialisten stehen Ihnen diesbezüglich gerne zur Verfügung.

Das Konsulat in Neuseeland für Staatsbürger aus der Schweiz kann telefonisch oder schriftlich kontaktiert werden.

Sehr hohe Strafen drohen, wenn der Besitz von Drogen nachgewiesen werden kann.

Für einen Aufenthalt von bis zu 90 Tagen ist lediglich ein Reisepass für Staatsbürger aus der Schweiz notwendig.

Für Neuseeland gelten sehr strenge Einfuhrbestimmungen. Es ist zu empfehlen, sich vor Reiseantritt über die Gesetze zu informieren.

In Neuseeland wird sehr viel Fleisch gegessen. In den meisten Fällen Rind oder Lamm.

Nacktbaden ist in Neuseeland eher unüblich. Dennoch gibt es einige Strandabschnitte an denen es toleriert wird.

Fotomotive, die sich lohnen, gibt es auf der Nord- und Südinsel sehr viele. Seehunde, Gletscher und natürlich die Flora und die Fauna.

Die ärztliche Versorgung in Neuseeland kann als sehr gut bezeichnet werden.

Die Einfuhr von Haustieren ist leider nicht möglich.

Wer in Neuseeland heiraten möchte, muss zuvor einige Formalitäten erfüllen.

Impfungen sind bei der Einreise in das Land nicht nachzuweisen oder notwendig. Sprechen Sie allerdings mit Ihrem Hausharzt über mögliche Impfungen.

Wer im Internet surfen möchte, der muss in Neuseeland mit hohen Kosten rechnen.

Als Teil der Einreisebestimmungen ist anzusehen, dass Medikamente nur in der Originalverpackung eingeführt werden dürfen.

Die beste Reisezeit für Neuseeland ist von Dezember bis März. Dann ist Sommer auf der Südhalbkugel – mit idealem Wetter für Outdoor-Aktivitäten, Wandern und Strandferien. Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.

  • 1. 1.: Neujahr
  • 6. 2.: Nationalfeiertag
  • 6. 2.: Nationalfeiertag
  • 6. 2.: Nationalfeiertag
  • 1. 6.: Geburtstag der Königin
  • 26. 10.: Labour Day
  • 25./26.12.: Weihnachten
  • Beweglich: Karfreitag und Ostern

In Neuseeland wird Englisch gesprochen.

Ein Mietauto oder einen Wohnwagen können Sie mit einem internationalen Führerschein für höchstens 12 Monate mieten. Das Mindestalter für die Anmietung beträgt 21 Jahre

Ein Adapter ist zwingend notwendig.

Eine nationale SIM-Karte ohne Vertragsbindung ist sehr zu empfehlen.

Trinkgelder sind nicht üblich.

Im Land wird mit dem neuseeländischen Dollar bezahlt. Er wird auch als „Kiwi-Dollar“ bezeichnet. Die Akzeptanz von Kreditkarten ist sehr gut.

Von Oktober bis März werden die Uhren um 12 Stunden vorgestellt, ansonsten um zehn Stunden.

Beste Reisezeit im Detail

Sie planen Ihre Reisetermine? Alles zu Klima und Jahreszeiten – inklusive Klimatabelle, Empfehlungen nach Aktivität und den regionalen Unterschieden zwischen Nord- und Südinsel – finden Sie kompakt zusammengefasst auf unserer Seite Beste Reisezeit für Neuseeland.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

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