Westküste: unsere Hotels und Lodges
Abwechslungsreiches und faszinierendes Neuseeland
Rimu Lodge
Preis auf Anfrage
Hokitika
Die Rimu Lodge liegt neun Kilometer ausserhalb von Hokitika in einer unberührten Umgebung oberhalb des Hokitika...
Scenic Hotel Punakaiki
Preis auf Anfrage
Punakaiki
Das Resort liegt direkt am Punakaiki Strand im Paparoa Nationalpark und nur 5 Gehminuten von den berühmten Pancake...
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