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Punakaiki, Neuseeland

Westküste: unsere Hotels und Lodges

Abwechslungsreiches und faszinierendes Neuseeland

Neuseeland steht bei vielen Reisenden und Weltenbummlern ganz oben auf der Liste. Kein Wunder, denn Neuseeland hat jede Menge zu bieten. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten, eine beeindruckende Naturlandschaft und nicht zu vergessen Strand und Palmen! Besonders die Westküste ist ein beliebtes Reiseziel bei Feriengästen aus aller Welt. Hier finden Sie die schönsten Strände, die bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Landes und natürlich eine umfangreiche Auswahl an Hotels und Resorts in allen Preisklassen. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne zu Ihren persönlichen Westküste Reisen. Verbringen Sie unvergessliche Ferien in Neuseeland mit unseren individuellen Angeboten.

Rimu LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Hokitika
Die Rimu Lodge liegt neun Kilometer ausserhalb von Hokitika in einer unberührten Umgebung oberhalb des Hokitika...
Scenic Hotel PunakaikiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Punakaiki
Das Resort liegt direkt am Punakaiki Strand im Paparoa Nationalpark und nur 5 Gehminuten von den berühmten Pancake...

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Abenteuer in Neuseeland

Von actionreichen Wanderungen bis hin zu diversen Wassersportarten

Ferien mit Kindern

Erleben Sie Neuseeland mit der gesamten Familie

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Romantische Flitterwochen im wunderschönen Neuseeland

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