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Rotorua, Neuseeland

Rotorua Unterkünfte im Überblick

Heisse Quellen und Maori-Kultur

Rotorua auf der neuseeländischen Nordinsel liegt an einem gleichnamigen See. Die Gegend ist durch ihre geothermische Aktivität mit heissen Quellen bekannt, weshalb Rotorua zum Kurort wurde. Der beliebte Ort steht auch für seine Maori-Kultur, die Sie mit einem Besuch eines Maori-Stammes oder dem Probieren eines traditionellen Maorigerichts hautnah erleben können! Zu den Höhepunkten im Whakarewarewa Valley von Te Puia zählen blasenwerfende Schlammlöcher und der bis zu 30 Meter hohe Pohutu Geysir.

In Te Puia gibt es ein Maori-Museumsdorf sowie das „New Zealand Maori Arts & Crafts Institute“ für traditionelle Schnitz- und Webkunst. Unsere Spezialisten kümmern sich für Sie um eine passende Unterkunft in der Stadt der heissen Quellen!

Solitaire LodgeHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Rotorua
Die Lodge befindet sich am Ufer des Lake Tarawera, rund 30 Minuten vom Stadtzentrum von Rotorua entfernt. Zerklüftete...
Millennium Hotel RotoruaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Rotorua
Das Hotel liegt direkt am See und neben dem polynesischen Spa. Das Stadtzentrum ist in wenigen Gehminuten erreichbar.

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