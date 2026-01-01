Rotorua Unterkünfte im Überblick
Heisse Quellen und Maori-Kultur
Solitaire Lodge
Preis auf Anfrage
Rotorua
Die Lodge befindet sich am Ufer des Lake Tarawera, rund 30 Minuten vom Stadtzentrum von Rotorua entfernt. Zerklüftete...
Millennium Hotel Rotorua
Preis auf Anfrage
Rotorua
Das Hotel liegt direkt am See und neben dem polynesischen Spa. Das Stadtzentrum ist in wenigen Gehminuten erreichbar.
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