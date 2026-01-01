Neuseeland hautnah ab Auckland

1 . Tag Auckland Nachdem Sie in Ihrem Hotel eingecheckt haben, steht Ihnen der Tag zur freien Verfügung. Am Abend treffen Sie Ihre Mitreisenden und Ihre Reiseleitung beim Willkommensabendessen.

2-3 . Tag Hamilton Die erste Zugetappe mit dem Northern Explorer führt Sie durchs grüne Weideland von der Waikato Region. In Hamilton erwartet Sie ein Ausflug zu den Hamilton Gardens, bevor der Tag mit einem Sunset Dinner in Raglan beendet wird. Am folgenden Vormittag besuchen Sie die gefährdeten Tierarten im Maungatautari Sanctuary gefolgt von den Glühwürmchen in den Waitomo Caves.

4-5 . Tag Ohakune Mit dem Northern Explorer geht es über mehrere Gebirgsbäche zum UNESCO Weltkulturerbe, dem Tongariro National Park, Heimat von drei Vulkanen. Nutzen Sie den freien Tag um die Region zu Fuss, per Fahrrad, auf dem Pferderücken oder mit einem Schienenfahrzeug zu erkunden.

6-7 . Tag Wellington Der Tag startet mit einem Panoramablick vom Mount Ruapehu. Nutzen Sie anschliessend den Panoramawagen, während sich der Northern Explorer vorbei an dramatische Schluchten nach Wellington windet. Nach einem Orientierungsspaziergang durch Wellington geniessen Sie bis zum Abendessen freie Zeit.

8 . Tag Picton Heute fahren Sie mit der Fähre über die Cook Strait und durch den atemberaubenden Queen Charlotte Sound auf die Südinsel. Die Weinregion Marlborough erkunden Sie anschliessend auf einer Tour.

9 . Tag Kaikoura Die zweite Zugetappe mit dem Coastal Pacific startet heute in Picton und führt Sie durch die Marlborough Weinregion. Vorbei an abgelegenen Stränden, hohen Bergen und dem Meer fahren Sie nach Kaikoura. Halten Sie Ausschau nach den Pelzrobben.

10-11 . Tag Christchurch Am Vormittag erwartet Sie die hautnahe Begegnung mit entweder Delfinen, Walen oder Albatrossen. Später geniessen Sie ein Gourmet Abendessen im Zug nach Christchurch. Am nächsten Tag haben Sie Zeit für eine Gondelfahrt auf dem Avon River, einen Besuch des Riverside Markets oder des Botanischen Gartens. Der Tag endet beim Abendessen im Dinner Tram.

12 . Tag Hokitika Der TranzAlpine fährt Sie heute auf der dritten Etappe durch immer wieder ändernde Landschaft und entlang vom Waimakariri River durch die Südlichen Alpen an die Westküste. Per Bus geht es anschliessend zu den Pancake Rocks.

13 . Tag Franz Josef Gletscher Der Treetop Walk führt Sie am Vormittag durch die Rimu und Kamahi Bäume, bevor es mit dem Bus entlang der beindruckenden Westcoast zu den Gletschern geht. Den Abend lassen Sie bei einem 5 Gang Degustationsmenü ausklingen.

14-15 . Tag Queenstown Nach einer Safari auf dem Haast River überqueren Sie mit dem Bus den gleichnamigen Pass. Mehr über die Goldgräbergeschichte erfahren Sie in Arrowtown, welches auf dem Weg nach Queenstown liegt. Der nächste Tag wird dem atemberaubenden Milford Sound gewidmet, welcher auf einer Bootsfahrt erkundet wird.

16-17 . Tag Queenstown Mit dem Dampfschiff TSS Earnslaw geht es heute über den Lake Wakatipu zur Walter Peak Station. Hier lernen Sie mehr über das Schafe scheren und die Arbeit der Schafhütehunde. Das Abschlussessen geniessen Sie ebenfalls auf der Walter Peak Farm. Ihre Reise endet am Tag darauf mit dem letzten Frühstück zusammen mit Ihrem Reiseleiter und Ihrer Reisegruppe.