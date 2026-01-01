Knecht Reisegruppe Gütesiegel
neuseeland Reisen Gütesiegel
neuseelandreisen
Auckland, Neuseeland

Auckland Unterkünfte im Überblick

Ihr Aufenthalt in der „City of Sails"

Auckland liegt im Norden der neuseeländischen Nordinsel und gilt mit seinen etwa eineinhalb Millionen Einwohnern als heimliche Hauptstadt Neuseelands. Die Stadt besitzt zwei grosse Häfen und bietet an der Queen Street mit dem Sky Tower einen fantastischen Ausblick auf den Viaduct Harbour. In der Stadt sollen etwa 250'000 Segelboote zugelassen sein, weshalb sie auch als „City of Sails“ bezeichnet wird.

Die Vulkanhügel und Strände von Auckland und seiner Umgebung bilden eine grandiose Landschaft und nicht weit vom Stadtzentrum entfernt liegt der Mission Bay Beach mit seiner Strandpromenade. Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der Zusammenstellung Ihrer Neuseeland Reise, die natürlich Stopps in Auckland beinhaltet!

SO/ AucklandHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 229.– / pro Person
Auckland
Das SO/Auckland liegt mitten in der Stadt im Britomart Stadtviertel. Zwei Querstrassen weiter liegt der Hafen von...
Novotel Auckland AirportHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Auckland - Mangere
Das Hotel liegt direkt beim Internationalen Terminal vom Auckland Flughafen. Bis ins Stadtzentrum sind es ca. 30...
M Social HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Auckland
Das M Social Hotel befindet sich direkt gegenüber vom Hafen von Auckland, von wo die Fähren nach Waiheke Island und...
Adina Apartment Hotel AucklandHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Auckland
Im pulsierenden Viertel Britomart gelegen und unweit trendiger Restaurants und Bars, bietet das Adina eine stilvolle...
The Chancellor on HobsonHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Auckland
Das Hotel liegt nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt, unweit der Einkaufsmeile Queen Street, dem Skytower...

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Abenteuer in Neuseeland

Von actionreichen Wanderungen bis hin zu diversen Wassersportarten

Ferien mit Kindern

Erleben Sie Neuseeland mit der gesamten Familie

Flitterwochen

Romantische Flitterwochen im wunderschönen Neuseeland

Reiseinformationen

Alles für die perfekte Ferienplanung

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Neuseeland-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren