Auckland Unterkünfte im Überblick
Ihr Aufenthalt in der „City of Sails"
SO/ Auckland
ab CHF 229.– / pro Person
Auckland
Das SO/Auckland liegt mitten in der Stadt im Britomart Stadtviertel. Zwei Querstrassen weiter liegt der Hafen von...
Novotel Auckland Airport
Preis auf Anfrage
Auckland - Mangere
Das Hotel liegt direkt beim Internationalen Terminal vom Auckland Flughafen. Bis ins Stadtzentrum sind es ca. 30...
M Social Hotel
Preis auf Anfrage
Auckland
Das M Social Hotel befindet sich direkt gegenüber vom Hafen von Auckland, von wo die Fähren nach Waiheke Island und...
Adina Apartment Hotel Auckland
Preis auf Anfrage
Auckland
Im pulsierenden Viertel Britomart gelegen und unweit trendiger Restaurants und Bars, bietet das Adina eine stilvolle...
The Chancellor on Hobson
Preis auf Anfrage
Auckland
Das Hotel liegt nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt, unweit der Einkaufsmeile Queen Street, dem Skytower...
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Neuseeland-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Nelson Hotels und Lodges
- Queenstown Unterkünfte im Überblick
- Rotorua Unterkünfte im Überblick
- Taupo: unsere Hotels und Lodges
- Te Anau Hotels und Lodges
- Tongariro Hotels und Lodges
- Waiheke Island Unterkünfte im Überblick
- Wanaka Unterkünfte im Überblick
- Wellington Unterkünfte im Überblick
- Westküste: unsere Hotels und Lodges
- Abel Tasman Unterkünfte im Überblick
- Bay of Island Hotels und Lodges