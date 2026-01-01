Neuseeland bewusst erleben ab Auckland

1 . Tag Auckland Im Laufe des Tages eigene Anreise zum Hotel. Am Abend findet ein Treffen mit Ihrer Reisegruppe und Ihrer Reiseleitung im Hotel statt.

2 . Tag Auckland - Bay of Islands Am Morgen geht es über die Hafenbrücke zur Bay of Islands, wo der Segel Schooner R. TUCKER THOMSPON Sie zu einer Sundower Cruise in der malerischen Bay of Islands einlädt. Machen Sie im historischen Küstenort Russell einen Spaziergang entlang der Promenade, bevor es mit der Fähre zurück nach Paihia geht.

3 . Tag Bay of Islands Dieser Tag steht zur freien Verfügung. Wir empfehlen den ganztägigen Busausflug zum Cape Reinga (optional).

4 . Tag Bay of Islands – Auckland Am Vormittag kreuzen Sie durch die Inselwelt der Bay of Islands. Wetterabhängig führt der Ausflug durch das Hole in the Rock. Auf Urupukapuka Island können Sie sich bei einem Stopp etwas die Füsse vertreten.

5 . Tag Auckland – Coromandel- Halbinsel Sie verlassen Auckland und fahren zur Coromandel Halbinsel, wo Sie am Hot Water Beach bei Ebbe im persönlich geschaufelten Hot Pot baden können. Anschliessend besuchen Sie die Cathedral Cove.

6 . Tag Coromandel Halbinsel – Whakatane Heute besuchen Sie das Filmset von «Der Hobbit». Die Route führt anschliessend an die fruchtbare Bay of Plenty, durch das landesweit grösste Anbaugebiet saftiger Kiwi-Früchte.

7-8 . Tag Whakatane – Rotorua Heute können Sie einen optionalen, ganztägigen Schiffsausflug nach Whale Island unternehmen und seltene Vögel und Robben beobachten. Anschliessend fahren Sie nach Rotorua, wo Sie nach einer Stadtrundfahrt von den Maoris mit farbenfroher polynesischer Folklore und einem traditionellen Hangi Essen aus dem Erdofen verzaubert werden. In und um Rotorua können Sie am folgenden freien Tag allerhand erleben.

9 . Tag Rotorua – Tongariro Nationalpark Im Waimangu Volcanic Valley erleben Sie vulkanische Aktivitäten. Die mächtigen, schäumenden Huka Falls besuchen Sie während einer Fahrradtour. Entlang des Lake Taupos erreichen Sie den zum UNESCO Naturerbe zählenden Tongariro Nationalpark. Während einer kurzen Wanderung erleben Sie den Park, welcher immer noch von 3 aktiven Vulkanen geprägt ist.

10 . Tag Tongariro Nationalpark – Wellington Die heutige Route durchquert grünes Farmland und folgt der Westküste, wo Sie bei klarem Wetter die Südinsel Neuseelands ausmachen können. Der Tag endet nach einer Stadtrundfahrt in Wellington, der Hauptstadt.

11 . Tag Wellington – Blenheim Heute Morgen beginnt die Überfahrt zur Südinsel. Bestaunen Sie den landschaftlich einmaligen Marlborough Sound bei der Einfahrt nach Picton. Auf einer Fahrradtour (keine EBikes verfügbar) erkunden Sie die besten Weine des Landes.

12 . Tag Blenheim – Nelson Durch die Provinz Marlborough erreichen Sie Havelock, einen kleinen Küstenort, der von der Muschelzucht lebt. Anschliessend fahren Sie nach Nelson, wo zahlreiche Künstler für ein ganz besonderes Flair sorgen.

13 . Tag Nelson (Abel Tasman Nationalpark) Heute unternehmen Sie im nahegelegenen Abel-Tasman-Nationalpark eine Kayak Tour. An Land laden gut geebnete Pfade zu einem Spaziergang ein, oder Sie bleiben einfach am Strand und nehmen ein Bad.

14 . Tag Nelson – Greymouth Über Murchison fahren Sie durch die eindrucksvolle Schlucht des Buller River zur Westküste. Am Cape Foulwind führt ein Spaziergang zu einer grossen Robbenkolonie. Danach unternehmen Sie einen kurzen Abstecher zu den Pancake-Rocks, bevor es zum Hotel geht.

15 . Tag Greymouth – Fox Glacier Heute geht es über Hokitika, der Jade-Stadt, wo Sie eine Jade Werkstatt besuchen, nach Franz Josef. Hier können Sie an einem Helikopter Rundflug teilnehmen, welcher Ihnen die Gletscher Franz Josef und Fox, von oben zeigt. Danach geht es weiter nach Fox Glacier.

16-17 . Tag Fox Glacier – Queenstown Heute geht es von der Westküste über den Haast Pass mit Stopp in Arrowtown nach Queenstown. Nutzen Sie den Folgetag für einen optionalen Ausflug in den berühmten Milford Sound.

18 . Tag Queenstown – Dunedin Nach einer Radtour auf dem Central Otago Rail Trail fahren Sie nach Dunedin.

19 . Tag Dunedin – Lake Ohau Nach einer kurzen Rundfahrt in Dunedin am Morgen geht es zurück ins Landesinnere zum Lake Ohau.

20 . Tag Lake Ohau – Lake Tekapo Heute legen Sie eine Teilstrecke auf dem «Alps 2 Ocean Cycle Track» zurück. Ihr Gepäck und Guide erwartet Sie in Twizel für die Fahrt zum Lake Tekapo.

21 . Tag Lake Tekapo – Christchurch Nach dem Besuch der Church of the Good Shepherd fahren Sie durch das Mackenzie-Hochland nach Christchurch, welches am Nachmittag auf eigene Faust erkundet werden kann.

22-23 . Tag Christchruch Nach einer kurzen Stadtrundfahrt durch Christchurch geniessen Sie den Ausblicken vom Port Hills Kraterrand auf die Banks Halbinsel und den Hafen Lyttelton. Ihre Reise endet am nächsten Tag mit einer individuellen Verlängerung oder der Weiterreise.